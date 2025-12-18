PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Wohnungseinbrüche ohne Beute/ Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang

Darmstadt (ots)

In den vergangenen Tagen hatten Kriminelle zwei Objekte in Darmstadt ins Visier genommen. Beide Taten wurden am Mittwoch (17.12.) bekannt.

Am Mittwoch sollen drei Tatverdächtige gegen 16:40 Uhr ein Einfamilienhaus im Bereich Im Harras aufgesucht haben. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie sich gewaltsam Zugang zu dem Haus verschafft und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Bei der Tatausführung wurden sie durch einen Zeugen gestört. Es sei ein Sachschaden von rund 300 Euro entstanden. Anschließend seien die Unbekannten mit einem schwarzen Renault Clio geflüchtet. Zeugen beobachteten drei männliche Personen, die teilweise Rucksäcke und dunkle Kleidung trugen.

Bereits zwischen Sonntagmittag (14.12.) und Mittwochmorgen (17.12.), 9 Uhr, habe ein weiterer Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße stattgefunden. Unbekannte durchsuchten eine Wohnung in der Hochparterre. Auch hier sei nach derzeitigem Stand kein Stehlgut bekannt geworden.

Die Kriminalpolizei aus Darmstadt (K21/22) bitte Anwohnerinnen und Anwohner sowie mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht hätten oder Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben könnten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

