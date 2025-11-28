Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Donnerstag (27.11.2025) war ein 22-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Stadtberger Straße unterwegs.

Gegen 12.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Hierfür stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige besitzt die bosnisch-herzogowinische Staatsangehörigkeit.

