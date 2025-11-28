Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rezeptfälschung

Augsburg (ots)

-------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -------

Pfersee - Am Donnerstag (27.11.2025) versuchte ein 22-Jähriger ein gefälschtes Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament in einer Apotheke in der Franz-Kobinger-Straße abzugeben.

Gegen 12.00 Uhr verständigte die Apothekerin die Polizei. Der Mann flüchtete vor Eintreffen der Streife. Kurze Zeit später versuchte der 22-Jährige erneut ein Rezept in der Apotheke einzulösen. Beamte trafen den Mann noch vor Ort an und nahmen ihn schließlich fest. Bei der Durchsuchung konnten weitere Rezepte bei dem Mann aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 22-Jährige am Freitag (28.11.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des besonders schweren Falls der Urkundenfälschung und setzte diesen in Vollzug. Der 22-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls der Urkundenfälschung gegen den 22-Jährigen. Der 22-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell