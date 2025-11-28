Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstählen

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Donnerstag (27.11.2025) entwendeten ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger Waren aus einer Tankstelle in der Friedberger Straße.

Gegen 21.30 Uhr beobachteten Zeugen den Diebstahl und verständigten die Polizei. Eine Streife stellte den 16-Jährigen sowie den 20-Jährigen nach sofortiger Fahndung in der Nähe fest und brachte die beiden zur Dienststelle. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 16-Jährigen und den 20-Jährigen.

Beide besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Donnerstag (27.11.2025) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Waren aus einem Supermarkt in der Straße "Bei der Jakobskirche".

Gegen 19.00 Uhr beobachteten Mitarbeiter die beiden Unbekannten, wie diese mehrere Flaschen alkoholische Getränke an sich nahmen. Im Bereich der Kasse bezahlten sie jedoch lediglich einen Teil der Waren. Auf Ansprache der Mitarbeiter griff einer der Männer diesen körperlich an. Die Männer flüchteten anschließend. Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt. Der Beuteschaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Person 1: männlich, 185 cm, ca. 30 Jahre, schlank, graue Mütze, schwarze Winterjacke, Drei-Tage-Bart in dunkelbraun, osteuropäisches Erscheinungsbild

Person 2: männlich, 175 cm, ca. 40 Jahre, auffällige Falten im Gesicht, normale Statur, schwarze Hose, schwarze Mütze, schwarze Jacke, osteuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Zentrale Einsatzdienste Schwaben Nord unter der Telefonnummer 0821-323-4710.

