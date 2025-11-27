Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Großangelegte Festnahme- und Durchsuchungsaktion im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln - 17 Tatverdächtige festgenommen

Augsburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Augsburg und des Polizeipräsidiums Schwaben Nord

PP Schwaben Nord - Am Mittwoch (26.11.2025) fand in Zusammenarbeit des PP Schwaben Nord mit der Staatsanwaltschaft Augsburg eine großangelegte Festnahme- und Durchsuchungsaktion in mehreren Präsidiumsbereichen Bayerns sowie in Hessen statt. Einsatzkräfte nahmen mittlerweile 17 Personen vorläufig fest.

Beamte der Kriminalpolizei Augsburg führten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg viele Monate lang umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Im Rahmen dieser intensiven Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen mehrere Personen, die nach derzeitigen Erkenntnissen über einen längeren Zeitraum mit Betäubungsmitteln in großem Stil Handel betrieben haben.

Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am Mittwoch mehrere Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen wurden. Hierbei wurden die Einsatzkräfte des PP Schwaben Nord durch Spezialkräfte sowie Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Einsatzkräfte nahmen im Rahmen des großangelegten Einsatzes insgesamt 17 Personen im Alter von 19 bis 49 Jahren vorläufig fest. Diese Personen wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte 16 bestehende Haftbefehle u.a. wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Vollzug. Darüber hinaus erließ er einen weiteren Haftbefehl und setzte diesen ebenfalls in Vollzug. Die Personen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Zudem durchsuchten die Einsatzkräfte über 30 Objekte in Nordschwaben, München, Niederbayern sowie Hessen. Hierbei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel, darunter u.a. eine erhebliche Menge an Marihuana bzw. Cannabis, mehrere Kilogramm Kokain sowie weitere Betäubungsmittel sicher. Außerdem stellten die Beamten eine große Menge Bargeld sowie gefährliche Gegenstände sicher.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich. Die festgenommenen Personen besitzen jeweils die deutsche, kosovarische, irakische, türkische und deutsch-iranische Staatsangehörigkeiten.

