POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (27.11.2025) leistete ein 17-Jähriger nach einer Festnahme Widerstand gegen die Einsatzkräfte in der Langenmantelstraße.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife eine Personengruppe. Die Polizeibeamten stellten Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Bei der Kontrolle des 17-Jährigen fanden die Beamten Betäubungsmittel und Zubehör auf. Weiter fanden die Beamten mutmaßlich Diebesgut bei dem 17-Jährigen. Die Polizeibeamten nahmen den 17-Jährigen fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Hierbei leistete der 17-Jährige Widerstand gegen die Beamten und beleidigte diese. Die Beamten fesselten den 17-Jährigen schließlich.

Bei einer 18-Jährigen aus der Personengruppe fanden die Beamten ebenfalls Betäubungsmittel auf.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 17-Jährigen sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die 18-Jährige.

Der 17-Jährige besitzt die deutsche sowie die tschechische Staatsangehörigkeit. Die 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

