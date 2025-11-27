PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Pfersee - In der Zeit von Dienstag (25.11.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (26.11.2025), 16.00 Uhr, beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Auto in der Weißenburger Straße.

Der Fiat Panda war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der linke Außenspiegel wurde durch den oder die Unbekannten offenbar abgerissen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt - Am Mittwoch (26.11.2025) beschädigten drei Jugendliche im Alter von 12 und 13 Jahren mehrere Autos in der Straße "Lange Gasse".

Gegen 23.00 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Polizei. Zuvor hatte diese drei Jugendliche beobachtet, die angaben mehrere Autos beschädigt zu haben. Vor Ort stellten die Polizeibeamten mehrere beschädigte Autos fest. Die Jugendlichen konnten durch eine Streife angehalten werden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz gegen die drei Jugendlichen. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Die Jugendlichen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

