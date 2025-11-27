PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (26.11.2025) verletzte ein 37-Jähriger nach einem Streit einen 35-Jährigen mit einem Schlagstock.

Gegen 17.30 Uhr lief der 37-Jährige dem 35-Jährigen offenbar vor das Auto. In der Folge kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf schlug der 37-Jährigen gegen das Auto des 35-Jährigen. Am Auto entstand Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt. Der Streit eskalierte schließlich und der 37-Jährige schlug den 35-Jährigen mit einem Schlagstock. Der 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 37-Jährigen. Der 35-Jährige sowie der 37-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

