Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Mittwoch (26.11.2025) verletzte ein 37-Jähriger nach einem Streit einen 35-Jährigen mit einem Schlagstock.
Gegen 17.30 Uhr lief der 37-Jährige dem 35-Jährigen offenbar vor das Auto. In der Folge kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf schlug der 37-Jährigen gegen das Auto des 35-Jährigen. Am Auto entstand Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt. Der Streit eskalierte schließlich und der 37-Jährige schlug den 35-Jährigen mit einem Schlagstock. Der 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 37-Jährigen. Der 35-Jährige sowie der 37-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
