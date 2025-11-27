Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Medikamenteneinfluss

Augsburg (ots)

Friedberg / BAB A 8 FR München - Am Dienstag (25.11.2025) war ein 53-Jähriger unter dem Einfluss von Medikamenten auf der Autobahn A 8 in Friedberg unterwegs.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Bei dem 53-Jährigen konnten schließlich Arzneimittel aufgefunden werden. Bei den aufgefundenen Medikamenten handelte es sich um starke Schmerzmittel, die u. a. zur Sedierung eingesetzt werden. Zudem ergab sich der Verdacht, dass das rezeptpflichtige Arzneimittel unrechtmäßig beschafft wurde. Beamte unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Arzneimittel sicher. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 53-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz sowie gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 53-Jährigen. Der 53-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.

