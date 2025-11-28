Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (27.11.2025), touchierte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Kapellenstraße.

In der Zeit von 14.45 Uhr bis 16.30 Uhr touchierte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug einen geparkten Audi. Der Sachschaden auf der Beifahrerseite wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell