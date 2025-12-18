Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Büttelborn (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (17.12.), in der Zeit zwischen 18.00 und kurz nach 19.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über die Terrassentür in das Einfamilienhaus im Niemöllerweg ein und entwendeten anschließend Bargeld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell