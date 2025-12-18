Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: PIN erfragt und EC-Karte abgeholt/Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Lorsch (ots)

Am Mittwoch (17.12.) kam es in Lorsch zu einem Fall, bei dem ein falscher Bankmitarbeiter Geld erbeutet hat.

Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der Betrüger bei einer Seniorin zunächst per Telefon gemeldet haben. Unter einem Vorwand gaukelte der Betrüger der Frau vor, ihre Bankkarte und die dazugehörige PIN zu benötigen. Gegen 12.00 Uhr klingelte ein Unbekannter an ihrer Tür und forderte sie auf, die EC-Karte zur Klärung einer falschen Abbuchung herauszugeben. In der Folge wurde eine Abbuchung in Höhe von 1000 Euro vorgenommen. Zudem händigte die Seniorin dem Fremden noch Bargeld aus.

Der Abholer soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Er wurde als schlank beschrieben und soll dunkle gelockte Haare gehabt haben. Er trug einen schwarzen Blouson und eine dunkle Jeans.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 23) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten ein.

- Seien Sie bei Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch.

- Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Angehörigen holen und die Polizei informieren.

- PIN-oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail.

- Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

- Echte Bankmitarbeiter holen nie einzelne EC- oder Kreditkarten an der Wohnanschrift ab.

- Sobald auffällige Abbuchungen bemerkt werden, sollten Geschädigte schnellstmöglich ihre Bank informieren, damit von dort möglicherweise noch ein Überweisungsrückruf veranlasst werden kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell