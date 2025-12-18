PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Brensbach-Wersau: Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Brensbach (ots)

Am Dienstagabend, den 16.12.2025 zwischen 17:30 und 18:00 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in 64395 Brensbach / Wersau ein Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein weißer Lkw gegen die an einer Hauswand montierten Leuchtreklame einer Krankengymnastik-Praxis.

Durch den Anstoß wurde das Schild beschädigt und Teile fielen herab. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach Erkenntnissen der Polizei soll sich mindestens ein weiterer Verkehrsteilnehmer im unmittelbaren Nahbereich des Unfallgeschehens aufgehalten haben.

Personen, die sachdienliche Angaben zum genannten Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Höchst unter 06163 / 9410 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach

Berichterstatter: POK Jilka

Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

