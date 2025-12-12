Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Lagerhalle

Wietmarschen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 27. November 2025, 12:00 Uhr, und dem 11. Dezember 2025, 15:15 Uhr, wurde in eine Lagerhalle in der Lohner Flugplatzstraße in Wietmarschen eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelangte die unbekannte Täterschaft vermutlich durch das gewaltsame Aufhebeln eines Notausgangs in das Gebäude. Innerhalb der Lagerhalle wurden mehrere Kartons geöffnet und deren Inhalt durchsucht. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell