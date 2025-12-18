Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim/Klein-Gumpen: Pizzaofen von Terrasse gestohlen/Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots)

Ein Pizzaofen aus Edelstahl im Wert von rund 400 Euro geriet vermutlich am Dienstagmorgen (16.12.), etwa in der Zeit zwischen 8.00 und 9.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Der Ofen der Marke Ventura "Ibrido" wurde von einer Terrasse eines Hauses im Sandweg gestohlen und anschließend abtransportiert.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell