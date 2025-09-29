Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mann nach Fund von Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Althengstett (ots)

Vorläufig festgenommen wurde am Samstagabend ein Mann, nachdem bei diesem Betäubungsmittel und Bargeld in ungewöhnlicher Stückelung aufgefunden wurde. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kontrollierten Beamte des Polizeireviers Calw gegen 18:40 Uhr ein Fahrzeug in der Waldstraße in Althengstett. Auf dem Beifahrersitz saß der 22-jährige Tatverdächtige. Bei ihm konnten verschiedene Betäubungsmittel, darunter Marihuana, Kokain und Ecstasy, aufgefunden werden. Darüber hinaus stellten die Beamten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und szenetypische Utensilien sicher. Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der dringend tatverdächtige Mann am Sonntagnachmittag der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Tübingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts des Handelstreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug.

Der 22-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw dauern an.

