POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Mit über 2 Promille Verkehrsschild umgefahren

Niefern-Öschelbronn (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein 21-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen bei Niefern-Öschelbronn gegen ein Verkehrszeichen gefahren ist.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 1:10 Uhr einen schwarzen Audi, welcher in Schlangenlinien auf der B10 von Enzberg in Richtung Pforzheim unterwegs war. Auf Höhe von Niefern-Öschelbronn wollte der 21-jährige Fahrer nach links in die Hauptstraße einbiegen und überfuhr dabei auf der gegenüberliegenden Verkehrsinsel ein Verkehrsschild. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Erst in der Kirchstraße hielt der Pkw-Lenker an und stellte sein Fahrzeug mitten auf einer Kreuzung ab.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem 21-Jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Alkoholvortest ergab einen Wert von fast 2,2 Promille. Der Fahrer musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

