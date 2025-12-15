PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto bei Einbruchsversuch beschädigt

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen in der Bittelschießer Straße ein Auto beschädigt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Täter versuchte, den Wagen aufzubrechen und davon abließ, als die Alarmanlage auslöste. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise etwaiger Zeugen, die insbesondere gegen 1.30 Uhr auf Verdächtige aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Ostrach

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag zwischen 17 und 21 Uhr in der Burgweilerstraße ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter touchierte den am Straßenrand geparkten Skoda am Heck mutmaßlich beim Rangieren und fuhr danach davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

