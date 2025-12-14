Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 14.12.2025 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Landkreis Sigmaringen (ots)

Illmensee

Zeugen melden alkoholisierten Autofahrer

Ein deutlich in Schlangenlinien fahrender Pkw in Illmensee meldeten Zeugen am Sonntagmorgen der Polizei. Der Pkw konnte im Anschluss von Beamten des Polizeipostens Pfullendorf kontrolliert werden. Bei dem 57-jährigen Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest vor Ort ergab einen Wert von fast 1.7 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe veranlasst und sein Führerschein einbehalten. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

