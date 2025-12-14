PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 14.12.2025 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Landkreis Sigmaringen (ots)

Illmensee

Zeugen melden alkoholisierten Autofahrer

Ein deutlich in Schlangenlinien fahrender Pkw in Illmensee meldeten Zeugen am Sonntagmorgen der Polizei. Der Pkw konnte im Anschluss von Beamten des Polizeipostens Pfullendorf kontrolliert werden. Bei dem 57-jährigen Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest vor Ort ergab einen Wert von fast 1.7 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe veranlasst und sein Führerschein einbehalten. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 10:57

    PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 14.12.2025 aus dem Landkreis Ravensburg.

    Ravensburg (ots) - Ravensburg Unfallverursacherin verlässt die Unfallstelle und kehrt später zurück. Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagabend auf der B 30 bei Mariatal. Die 72-jährige Fahrerin eines VW fuhr auf den vorausfahrenden Pkw Audi, der von einem 38-Jährigen gelenkt wurde, auf. Der Audi hielt nach dem Unfall an, der VW fuhr weiter. Nach 40 Minuten ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 10:54

    PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 14.12.25 aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen 17-Jährige mit abgemeldetem Fahrzeug und ohne Führerschein unterwegs Ein ständig hin- und her fahrender Pkw auf dem Parkplatz des Bodenseecenters wurde der Polizei am frühen Sonntagmorgen gemeldet. Die Beamten konnten den BMW dort feststellen. Bei der Überprüfung der 17-jährigen Fahrerin stellten sie fest, dass diese keine Fahrerlaubnis besaß. Ferner war der Pkw nicht ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 08:55

    PP Ravensburg: 85-Jährigen wohlauf aufgefunden - Öffentlichkeitsfahndung erledigt

    Bad Waldsee/Landkreis Ravensburg (ots) - Der 85-jährige Mann, nach dem die Polizei seit gestern öffentlich im Raum Bad Waldsee gesucht hat (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6178671), ist gefunden. Er wurde am Sonntagmorgen von einem Bewohner im Keller eines Wohnhauses unweit des Abgangsorts entdeckt. Der Mann ist wohlauf, wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren