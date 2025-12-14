Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 85-Jährigen wohlauf aufgefunden - Öffentlichkeitsfahndung erledigt

Bad Waldsee/Landkreis Ravensburg (ots)

Der 85-jährige Mann, nach dem die Polizei seit gestern öffentlich im Raum Bad Waldsee gesucht hat (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6178671), ist gefunden. Er wurde am Sonntagmorgen von einem Bewohner im Keller eines Wohnhauses unweit des Abgangsorts entdeckt. Der Mann ist wohlauf, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung ist somit gegenstandslos, der Link zum Fahndungsportal wurde gelöscht. Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Fotos dürfen nicht weiter gezeigt oder verbreitet werden.

