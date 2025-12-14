Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu schwerem Verkehrsunfall am 14.12.25 bei 88371 Ebersbach-Musbach.

Ebersbach-Musbach (ots)

Skoda-Fahrer gerät in den Gegenverkehr - 3 Verletzte

Der 18-jährige Lenker eines Pkw Skoda befuhr am frühen Sonntagmorgen die L 286 von Altshausen in Richtung Ebersbach-Musbach. Mit im Fahrzeug war ein weiterer 21-Jähriger. Auf einem geraden Teilstück der L 286, die dort durch ein Waldstück führt, kam der Skoda aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, der von einer 59-Jährigen gelenkt wurde. Der Aufprall war so stark, dass beide Fahrzeuge gedreht wurden und so zum Teil entgegen ihrer ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kamen. Alle drei Personen wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt, wobei ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die L 286 zwischen Altshausen und Ebersbach für mehrere Stunden gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

