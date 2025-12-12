Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.12.2025

Mit Drogen gehandelt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, zwei weitere Tatverdächtige unter Auflagen auf freiem Fuß

Wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln sitzt ein 23-Jähriger zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Zwei weitere, ein 37-Jähriger und eine 18-Jährige, wurden unter Auflagen auf freien Fuß entlassen. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hatte mehrwöchige Ermittlungen gegen den 37-Jährigen und die 18-Jährige geführt, die offenbar im Raum Wangen im Allgäu Betäubungsmittel an unterschiedliche Abnehmer verkauften. Bei Durchsuchungen am Montag, den 17.11., stellten die Einsatzkräfte bei dem Duo unter anderem Kokain und Ecstasy jeweils im dreistelligen Gramm-Bereich sowie über ein Kilogramm Marihuana und rund 18.000 Euro Bargeld sowie erlaubnisfreie Waffen sicher, darunter eine Schreckschusswaffe und einen sogenannten Elektroschocker. Die beiden Haftbefehle, die die Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen den 37 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen und die 18 Jahre alte ungarische Staatsangehörige erwirkt hat, wurden später von einem Haftrichter unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Noch in derselben Woche nahmen die Ermittler auch den 23-Jährigen fest und stellten bei ihm weitere Beweismittel sicher. Er steht im dringenden Verdacht, ebenfalls in den Betäubungsmittelhandel des Duos involviert gewesen zu sein. Der 23-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ und in Vollzug setzte. Seither sitzt der ebenfalls deutsche Staatsangehörige in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg sind noch nicht abgeschlossen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge weist der Fall einen Bezug zum Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Handels von Betäubungsmitteln auf, das gegen fünf 21- bis 24-Jährige aus Ravensburg, Weingarten und Tettnang geführt wird (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6177098 ).

