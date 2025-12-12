Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall davongefahren

Eine Delle hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall am Donnerstag zwischen 8 und 13 Uhr an einem geparkten Audi A4 auf einem Parkplatz der Zeppelin-Universität im Fallenbrunnen hinterlassen. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr er davon. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen/Oberteuringen

Ohne Führerschein unterwegs

Den richtigen Riecher hatte eine Polizeistreife des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagnachmittag bei Verkehrskontrollen. Um 14.45 Uhr stoppten sie in Friedrichshafen einen 35-jährigen Autofahrer und stellten bei der Kontrolle fest, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Nur etwa 45 Minuten später kontrollierten sie in Oberteuringen einen Pkw-Fahrer und stellten auch bei dem 61-jährigen Mann hinterm Steuer fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Beide Männer mussten ihren Wagen stehen lassen und erwarten nun eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Fahrens.

Langenargen

Mit Paketzusteller angelegt

Wegen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Langenargen, nachdem ein Paketzusteller im Ortsgebiet mit einem Anwohner aneinandergeraten war. Der Zusteller wollte eine Lieferung abgeben, in der sich offenbar hochwertige Elektronik befand, und erfragte den erforderlichen Sicherheitscode. Nachdem der Empfänger diesen nicht nennen konnte und das Paket deshalb nicht ausgehändigt bekam, soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Langenargen

Mann außer Rand und Band

Wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt der Polizeiposten Langenargen gegen einen 46-Jährigen, der am Donnerstagmorgen in der Klosterstraße in Rage geraten war. Zunächst war der Mann aus nicht näher bekannten Gründen mit einem 32-Jährigen in Streit geraten, in dessen Verlauf er sein Gegenüber attackiert und mit einer Glasfalsche bedroht haben soll. Ein Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und schritt ein. Daraufhin soll der 46-Jährige von seinem Kontrahenten Abstand genommen haben. Stattdessen nahm er den 54-Jährigen ins Visier, soll ein Cuttermesser gezückt und dem Gemeindemitarbeiter damit gedroht haben. Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv sowie vollkommen unkooperativ und musste unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht werden. Aufgrund seines psychisch auffälligen Zustandes wurde er in eine Fachklinik gebracht und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Langenargen

Taschendieb stiehlt Geldbörse aus Kirche

Ein Dieb hat sich am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr Zutritt zur Kirche und dem angrenzenden Gemeindesaal in der Kirchstraße verschafft und den Geldbeutel der Reinigungskraft gestohlen. Der Unbekannte bat die Frau zunächst um Einlass, unter dem Vorwand, beten zu wollen und auf die Toilette zu müssen. Nachdem er wieder weg war, musste die Reinigungskraft das Fehlen ihrer Geldbörse feststellen, die im Gemeindesaal abgelegt war, und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der im Tatverdacht stehende Mann wird als etwa 60 Jahre alt, rund 190cm groß und schlank beschrieben. Er hatte einen grauen, kurzen Haarkranz, fast eine Glatze und sprach fließend Deutsch. Der Mann fiel durch seine Augen auf, bei denen eine Pupille deutlich nach außen gerichtet gewesen sein soll. Bekleidet war der Unbekannte mit einer grauen bis hinab zu den Oberschenkeln reichenden Fließjacke, einer dunklen Hose und schwarzen Schuhen. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07543/9316-0 um sachdienliche Hinweise.

Tettnang

Randalierer beschädigen Motorroller

Vandalen haben am Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr mutwillig auf einen Motorroller eingeschlagen, der im Parkhaus in der Grabenstraße abgestellt war. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert, woraufhin die drei Unbekannten offenbar in einen VW Golf stiegen und das Weite suchten. Weil der Besitzer des beschädigten Motorrollers am Abend nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte, wurde das Zweirad von den Polizeibeamten sichergestellt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten kam auch die Feuerwehr hinzu. Nun ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Einbruchsversuch

Ein Unbekannter ist zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen beim Versuch gescheitert, in eine Arztpraxis in der Turmgasse einzubrechen. Trotz Hebelversuchen gelang die Täterschaft nicht in die Praxis-Räumlichkeiten und ließ von weiteren Vorhaben ab. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die insbesondere zwischen 19.15 Uhr und 8 Uhr in Tatortnähe verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell