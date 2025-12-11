Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei bittet bei Suche nach 30-Jährigem um Mithilfe

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Seit Mittwochabend sucht die Polizei nach einem 30-jährigen Vermissten. Der Mann hielt sich zuletzt im Klinikum Friedrichshafen auf, das er entgegen der dringenden ärztlichen Empfehlung gegen 20.30 Uhr zu Fuß verließ.

Er benötigt dringend medizinische Versorgung, um eine mögliche erhebliche Gesundheitsgefährdung abzuwenden. Die Suche nach dem 30-Jährigen verlief bislang ergebnislos.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen zu dem Vermisstenfall aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib des Mannes. Die Ermittler vermuten, dass sich der 30-Jährige noch im näheren Bereich des Bodenseekreises aufhalten könnte.

Der Vermisste ist etwa 185cm groß, schlank und hat rotblonde, kurze Haare. Er trägt einen rotbraunen Dreitage- bis Vollbart und ist mutmaßlich mit einer Jogginghose bekleidet.

Ein Lichtbild des Vermissten ist unter nachfolgendem Link zum Fahndungsportal des Landeskriminalamts Baden-Württemberg abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/friedrichshafen-vermisstenfahndung/

Personen, die den Mann gesehen haben oder die Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell