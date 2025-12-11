Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Bauarbeiter bei Arbeitsunfall schwer am Bein verletzt

Bei Rückbauarbeiten an einem Kamin in einem privaten Wohnhaus hat sich am Mittwochvormittag ein 20 Jahre alter Arbeiter schwerere Verletzungen am Bein zugezogen. Die Arbeiter hatten den Kamin mit Sprießen gesichert, als diese Absicherung aus noch ungeklärter Ursache versagte. Der Kamin stürzte schließlich unter anderem auf das Bein des Arbeiters. Der 20-Jährige wurde von der örtlichen Feuerwehr per Drehleiter auf dem Gebäude gerettet und von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall aufgenommen.

Ravensburg

Mann fällt mehrmals negativ auf - In Fachklink gebracht

Gleich mehrmals negativ aufgefallen ist am Mittwochabend ein 32-Jähriger im Stadtgebiet Ravensburg. Zunächst spuckte der Mann gegen 18 Uhr im Bereich Marienplatz vor eine Bäckerei und ging unerkannt weiter. Kurz darauf sorgte er auf dem Weihnachtsmarkt für Aufsehen, indem er laut herumschrie und verfassungswidrige Kennzeichen zeigte und aussprach. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg kontrollierte den Mann daraufhin, erteilte ihm einen Platzverweis und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen ein. Hiervon offensichtlich unbeeindruckt, sorgte der Mann kurz darauf erneut für einen Polizeieinsatz. Er verhielt sich weiterhin negativ auffällig und beleidigte den Mitarbeiter eines Geschäfts. Einsatzkräfte nahmen den 32-Jährigen schließlich in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines Ausnahmezustands in eine Fachklinik. Weil er während der Maßnahmen Widerstand gegen die Beamten leistete, erwarten ihn weitere Anzeigen.

Baienfurt

Drei Pkw an Unfall beteiligt

Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 32 entstanden, an dem drei Pkw beteiligt waren. Eine 26 Jahre alte Skoda-Fahrerin wollte kurz nach 5.30 Uhr auf der B 32 in Fahrtrichtung Staig nach links auf die B 30 in Richtung Ravensburg abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie eine aus Richtung Staig entgegenkommende VW-Up Fahrerin und prallte in ihren Wagen. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und prallte frontal in den Skoda. Die Fahrerin des Skoda wurde vorsorglich von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die 49-jährige Fahrerin des VW sowie der 32 Jahre alte Fahrer des Mercedes blieben nach bisherigen Informationen unverletzt.

Bad Waldsee - Haisterkirch

Leichtverletzte und über 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden von schätzungsweise über 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der Straße "Am Haidgauer Berg" an der Einmündung "Wendelinisstraße" ereignet hat. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer war aus Richtung Hittisweiler an die Einmündung herangefahren und wollte auf die Vorfahrtsstraße einfahren. Nachdem er kurz angehalten hatte, übersah er beim Einfahren die von Links nahende Fahrerin eines Skoda und prallte in ihren Wagen. Bei der Kollision zog sich die 40-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Während der Sachschaden am Skoda auf rund 10.000 Euro beziffert wird, entstand am Opel wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Bad Waldsee

Ohne Führerschein und alkoholisiert am Steuer

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 43-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle. Die Beamten hatten den Mann am Mittwochabend im Stadtgebiet in seinem Wagen zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Nicht nur, dass ein Alkoholvortest weit über 1,1 Promille anzeigte: Der Mann konnte auch keinen Führerschein vorzeigen. Der 43-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf den Halter des Pkw kommt ebenfalls eine Strafanzeige zu, da er die unerlaubte Fahrt zugelassen hatte.

Aulendorf

Unfallflucht - Nachfolgender fährt gegen Baumstumpf

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Altshausen gegen den bislang unbekannten Fahrer eines Wohnmobils. Am Mittwochmorgen, kurz vor 8 Uhr, fuhr der Unbekannte auf der Landesstraße zwischen Aulendorf-Haslach und Bad Waldsee, als er auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll und dort den Außenspiegel eines Lkw streifte. Zunächst habe der Fahrer des Wohnmobils mit Friedrichshafener Teil-Kennzeichen (FN) abgebremst, dann aber seine Fahrt in Richtung Bad Waldsee fortgesetzt. Ein Opel-Fahrer, der an dem eigentlichen Unfall unbeteiligte war, musste ebenfalls aufgrund des zwischenzeitlich stockenden Verkehrs abbremsen. Seine abgefahrenen Vorderreifen hatten bei der Vollbremsung offenbar keine nennenswerte Wirkung mehr, sodass der 25-Jährige mit seinem Wagen auf der feuchten Fahrbahn ins Schleudern geriet und neben der Fahrbahn gegen einen Baumstumpf prallte. Verletzt wurde der 25-Jährige dabei nicht, an seinem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Personen, die den ursprünglichen Unfall zwischen dem Wohnmobil und dem Lkw beobachtet haben oder Hinweise auf das Wohnmobil geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden. Das Wohnmobil soll auf dem Heck einen großen Aufkleber ähnlich eines Tattoos sowie die aufgeklebten Buchstaben "J" und "O" gehabt haben.

Wangen im Allgäu

Mobilen Blitzer besprüht

Einen mobilen Blitzer, der in der Bodenseestraße aufgestellt war, haben Unbekannte in den vergangenen Tagen mit schwarzer Farbe besprüht. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen zu der mutwilligen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 07522/984-0 entgegen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

