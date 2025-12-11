PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 11.12.2025

Ravensburg, Weingarten, Tettnang (Landkreis Ravensburg und Bodenseekreis) (ots)

Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sowie Bargeld sichergestellt - Ermittlungen gegen fünf Tatverdächtige im Alter von 21-24 Jahren

Über dreieinhalb Kilogramm Kokain, rund vier Kilogramm Marihuana, etwa zwei Kilogramm Haschisch sowie über vier Kilogramm einer nicht näher bestimmbaren Kokain-verdächtigen Substanz und etwa 30.000 Euro Bargeld haben Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg und der Rauschgift-Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Ravensburg am vergangenen Freitag bei Durchsuchungen sichergestellt. Im Vorfeld wurden bereits seit mehreren Monaten Ermittlungen gegen fünf Tatverdächtige aus Ravensburg, Weingarten und Tettnang wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln geführt. Nun haben die Ermittler die zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Ravensburg erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und die Männer im Alter von 21 bis 24 Jahren durch eine Fahndungseinheit der Kriminalpolizei vorläufig festgenommen.

Zwei 21- und 22 Jahre alte deutsche Staatsangehörige führten die Beamten am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaftbefehle gegen das Duo erließ und in Vollzug setzte. Beide sitzen seither in Justizvollzugsanstalten ein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge beschafften sich die Tatverdächtigen die Betäubungsmittel im Kilogramm-Bereich und verkauften diese, teils umportioniert, an eine Vielzahl von Abnehmern weiter. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

