Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Weil er am Dienstagnachmittag in der Klufterner Straße alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat, muss ein 47-Jähriger mit straf- und führerscheinrechtlichen Folgen rechnen. Der Seat-Fahrer wollte von der Girishalde auf die Vorfahrtsstraße einfahren, wobei er offenbar zu weit in den Einmündungsbereich hineinfuhr. Dabei stieß er mit einem herannahenden MINI zusammen und verursachte etwa 2.000 Euro Gesamtsachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten eine deutliche Alkoholbeeinflussung des 47-Jährigen fest. Weil eine Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete und rund 2,5 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.

Oberteuringen

Tier ausgewichen - Unfall

Neben der Fahrbahn endete die Fahrt eines 59 Jahre alten Renault-Fahrers am Montag gegen 15 Uhr auf der L 329. Der Mann war in Richtung Oberteuringen unterwegs und musste seinen Angaben zufolge einem Tier ausweichen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam nach einem Gebüsch in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 59-Jährige Glück im Unglück und kam mit dem Schrecken davon. An seinem Wagen entstand rund 7.000 Euro Sachschaden.

Tettnang

Unfall mit drei Fahrzeugen

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Biggenmoos. Ein 25 Jahre alter Mercedes-Fahrer war von Tettnang kommend auf der L 326 unterwegs und erkannte mutmaßlich aufgrund seiner Geschwindigkeit zu spät, dass der gleichalte vorausfahrende Audi-Lenker am Ortseingang abbiegen wollte und abbremste. Der Mercedes-Fahrer bremste ebenfalls stark ab und kam dabei ins Rutschen. Trotz eines Ausweichversuchs touchierte er zunächst das Heck des Audi und prallte im Anschluss gegen einem Mercedes-Sprinter. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

Tettnang

Vorfahrt genommen - Unfall

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden forderte ein Unfall, der sich am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der B 467 bei Bürgermoos ereignet hat. Eine 40 Jahre alte Mercedes-Sprinter-Fahrerin fuhr von der L 333 kommend an der Einmündung nach links auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah sie offenbar den von Kressbronn nahenden VW-Lenker und nahm dem 39-Jährigen die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei der 39-Jährige und seine 27-jährige Mitfahrerin leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung. Wie hoch der Sachschaden an einem in Mitleidenschaft gezogenen Verkehrszeichen ausfällt, ist nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme, den Bergungsmaßnahmen und der Beseitigung des Trümmerfeldes kam es an der Unfallstelle zeitweise zu Sperrungen.

Tettnang

Polizist bei Auseinandersetzung beleidigt

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr im Bereich eines Schnellrestaurants in der Dr.-Klein-Straße ermittelt der Polizeiposten Tettnang gegen mehrere junge Männer. Zwischen den Beteiligten war es zunächst zum verbalen Streit gekommen, der sich zu einem Handgemenge entwickelte. Schon bald sollen unter anderem die Fäuste flogen sein. Drei Beteiligte mussten in der Folge vom Rettungsdienst behandelt werden. Inwieweit die Alkoholisierung diverser Beteiligter ursächlich und wie der genaue Ablauf war, sollen nun die nachfolgenden Ermittlungen klären. Ein mit knapp 2,6 Promille deutlich betrunkener 28-Jähriger verlor offenbar auch vor den Einsatzkräften seine Beherrschung und muss mit weiteren Konsequenzen rechnen, weil der er einen Polizisten mit beleidigenden Worten betitelte.

Tettnang

Betrunken unterwegs

Rund 2,7 Promille ergab die Atemalkoholmessung bei einem Autofahrer, den Polizisten am Dienstagabend bei Apflau gestoppt haben. Der 42-Jährige war durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und musste aufgrund seiner Alkoholisierung in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die kontrollierenden Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Darüber hinaus untersagten sie dem 42-Jährigen die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Schlüssel seines Wagens.

Deggenhausertal

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.20 Uhr auf der K 7754 zwischen Azenweiler und Wittenhofen ereignet hat. Eine 81-jährige Mazda-Fahrerin geriet aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Subaru eines entgegenkommenden 74-Jährigen zusammenstieß. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 16.000 Euro. Da sich bei der Unfallaufnahme Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit der Seniorin ergaben, wurde die Fahrerlaubnisbehörde über den Unfall informiert.

