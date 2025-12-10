PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zweite Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 10.12.25

Ravensburg (ots)

Nach versuchtem Überfahren eines Polizeibeamten - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der 46-jährige Tatverdächtige, dem vorgeworfen wird, am Sonntagabend (07.12.25) versucht zu haben, einen Polizeibeamten zu überfahren und dadurch seine Flucht zu ermöglichen (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6174882), sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der erheblich vorbestrafte Mann wurde am gestrigen Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes an und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Seither sitzt der 46-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt ein. Aus einer solchen war er erst im Mai dieses Jahres entlassen worden. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg zur Aufarbeitung des genauen Tatablaufs dauern an.

