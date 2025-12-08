PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 08.12.25

Ravensburg (ots)

Pkw gestohlen und auf Polizeibeamten zugefahren

Unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizei gegen einen 46-Jährigen. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntagabend mit einem zuvor von seinem ehemaligen Arbeitgeber entwendeten Pkw auf einen Polizeibeamten zugefahren und dabei dessen Tod oder zumindest schwere Verletzung billigend in Kauf genommen zu haben. Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 19.45 Uhr in der Oberen Burachstraße auf das Fahrzeug aufmerksam geworden und wollte den Fahrer kontrollieren. Dieser versuchte zunächst, durch Rückwärtsfahren einer Kontrolle zu entgehen, rammte dabei aber ein Geländer und eine Laterne. Bei der folgenden Ansprache durch die Beamten ließ er mehrfach den Motor aufheulen und weigerte sich, das Fahrzeug zu verlassen, woraufhin diese Pfefferspray einsetzten. Als einer der Polizisten um das Fahrzeug herumging, soll der Tatverdächtige den Wagen so stark beschleunigt haben, dass der Beamte nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision und eigene Verletzungen vermeiden konnte. Im Anschluss rammte der 46-Jährige einen Streifenwagen und ein weiteres geparktes Fahrzeug und versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Hierbei konnte er schließlich von zwischenzeitlich eingetroffenen Unterstützungskräften vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg soll der Tatverdächtige im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter zur Entscheidung hinsichtlich einer Untersuchungshaft vorgeführt werden.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

