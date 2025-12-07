PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Trunkenheitsfahrt - Zeugensuche

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr nahm eine 33-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinwirkung mutmaßlich am Straßenverkehr teil. Zeugen teilten mit, dass die Fahrerin eines schwarzen Opel Corsa auf der L265 zwischen Kißlegg und der Autobahnauffahrt Kißlegg durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen sei. Eine Streife des Verkehrsdienstes stellte den Corsa kurze Zeit später bei Dettishofen parkend fest. Die 33-jährige befand sich augenscheinlich schlafend in ihrem Pkw. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr über 2 Promille Alkohol. Zudem soll sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Der Verkehrsdienst Kißlegg, Telefon 07563/9099-0 bittet um Zeugenhinweise --Wer hat den Pkw zur betreffenden Zeit fahrend gesehen und kann gegebenenfalls Angaben zur Fahrerin / Fahrer machen. Die Frau musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen sie ein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Bad Wurzach

Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Am Samstagnachmittag, gegen 17:45 kam es auf der L314 an der Einmündung nach Haidgau, Höhe Kimpfler zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Pkws. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem BMW X1 auf der L300 von Haidgau an die Einmündung bei Kimpfler. Hier beabsichtigte sie nach links Richtung Bad Wurzach abzubiegen. Dabei dürfte sie die aus Richtung Bad Waldsee an die Einmündung heranfahrende 46-jährige Fahrerin ihres VW Caddy übersehen haben, die ihrerseits nach links in Richtung Haidgau abbiegen wollte. Die Kollision im Einmündungsbereich führte zu Sachschäden am BMW in Höhe von ca. 3 000 Euro und am Caddy von geschätzten 7 000 Euro. Die Fahrerin des Caddys erlitt durch den Unfall leichtere Verletzungen, welche in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 09:59

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Trunkenheit im Verkehr in Überlingen Am Freitagabend gegen 23:05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Mühlenstraße in Überlingen, direkt vor dem Polizeirevier ein Fahrzeug auf, das ohne Licht unterwegs war. Die Beamten entschieden sich, dem Audi hinterherzufahren und einer Kontrolle zu unterziehen. Die 33-jährige Fahrerin des Audi missachtete zunächst die Anhaltesignale der Polizei und ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 09:56

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Sigmaringen Zwei Männer mit Pfefferspray attackiert Am Freitagabend kam es in der Bahnhofstraße in Sigmaringen zu einer unerwarteten gefährlichen Körperverletzung auf zwei 23-jährige Männer. Gegen 21:50 Uhr waren die beiden Männer mit ihrem Pkw auf dem Weg zur Gaststätte Alfons X, als sie auf Höhe der Hausnummer 7 von einem Mann angesprochen wurden, der um Hilfe bat. Als die beiden ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 09:53

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Ravensburg Aggressiver Mann nach Angriff auf Beamte in Gewahrsam genommen Am Freitag gegen 18.15 Uhr kam es in der Hochbergstraße in Ravensburg zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 36-jähriger Mann nach aggressivem Verhalten gegenüber seiner Lebensgefährtin und Beamten des Polizeireviers Ravensburg in Gewahrsam genommen wurde. Laut Angaben der Polizeibeamten hatte die Lebensgefährtin des Mannes die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren