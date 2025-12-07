Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Trunkenheitsfahrt - Zeugensuche

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr nahm eine 33-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinwirkung mutmaßlich am Straßenverkehr teil. Zeugen teilten mit, dass die Fahrerin eines schwarzen Opel Corsa auf der L265 zwischen Kißlegg und der Autobahnauffahrt Kißlegg durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen sei. Eine Streife des Verkehrsdienstes stellte den Corsa kurze Zeit später bei Dettishofen parkend fest. Die 33-jährige befand sich augenscheinlich schlafend in ihrem Pkw. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr über 2 Promille Alkohol. Zudem soll sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Der Verkehrsdienst Kißlegg, Telefon 07563/9099-0 bittet um Zeugenhinweise --Wer hat den Pkw zur betreffenden Zeit fahrend gesehen und kann gegebenenfalls Angaben zur Fahrerin / Fahrer machen. Die Frau musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen sie ein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Bad Wurzach

Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Am Samstagnachmittag, gegen 17:45 kam es auf der L314 an der Einmündung nach Haidgau, Höhe Kimpfler zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Pkws. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem BMW X1 auf der L300 von Haidgau an die Einmündung bei Kimpfler. Hier beabsichtigte sie nach links Richtung Bad Wurzach abzubiegen. Dabei dürfte sie die aus Richtung Bad Waldsee an die Einmündung heranfahrende 46-jährige Fahrerin ihres VW Caddy übersehen haben, die ihrerseits nach links in Richtung Haidgau abbiegen wollte. Die Kollision im Einmündungsbereich führte zu Sachschäden am BMW in Höhe von ca. 3 000 Euro und am Caddy von geschätzten 7 000 Euro. Die Fahrerin des Caddys erlitt durch den Unfall leichtere Verletzungen, welche in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell