Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Zwei Männer mit Pfefferspray attackiert

Am Freitagabend kam es in der Bahnhofstraße in Sigmaringen zu einer unerwarteten gefährlichen Körperverletzung auf zwei 23-jährige Männer. Gegen 21:50 Uhr waren die beiden Männer mit ihrem Pkw auf dem Weg zur Gaststätte Alfons X, als sie auf Höhe der Hausnummer 7 von einem Mann angesprochen wurden, der um Hilfe bat. Als die beiden Geschädigten aus ihrem Fahrzeug ausstiegen, um dem Mann zu helfen, griff dieser plötzlich in seine rechte Jackentasche und zog ein Pfefferspray hervor. Ohne Vorwarnung sprühte er das Spray direkt ins Gesicht der beiden Männer, die daraufhin Augen- und Atemwegsreizungen ausgesetzt waren. Der Täter flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb leider ohne Erfolg. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 entgegen. Die Opfer erlitten durch den Pfeffersprayeinsatz leichte Verletzungen und wurden nach ersten Ersthilfemaßnahmen vor Ort behandelt.

Mengen

Ford-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagabend, gegen 22:20 Uhr, ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Straße am Flugplatz in Mengen, als ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw-Ford die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann, der von Mengen in Richtung der Einmündung zur B32 unterwegs war, missachtete den Kurvenverlauf der Straße vor dem Bahnübergang und verließ die Fahrbahn ohne vorherige Lenkbewegung oder Bremsung. Das Fahrzeug durchfuhr einen Grünstreifen, wobei ein Schild umgefahren und in seine Teile zerlegt wurde. Anschließend kreuzte der Ford vor dem Bahnübergang erneut einen Grünstreifen in gerader Richtung. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit hob das Fahrzeug beim Verlassen des Grünstreifens über 10 Meter ab und landete mit seiner linken Front in einem weichen Untergrund. Der Aufprall führte zu weiteren Überschlägen, bei denen das Fahrzeug mindestens zwei weitere Male abhob, bevor es schließlich zum Liegen kam. Der 31-Jährige, der während der Fahrt nicht angeschnallt war, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er wurde anschließend in die OSK nach Ravensburg gebracht, um dort medizinisch versorgt zu werden. Der Sachschaden, der durch den Unfall entstand, wird auf etwa 25.000.- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell