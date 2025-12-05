Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Auto kollidiert mit Krankenfahrstuhl

Nach der Kollision eines Krankenfahrstuhl-Fahrers mit einem Pkw am Donnerstag gegen 10 Uhr auf einem Fußgängerüberweg in der Friedrichstraße ermittelt die Polizei. Der 78-Jährige fuhr mit seinem Krankenfahrstuhl vom Gehweg auf die Straße, wo ihn der 76-jährige Fiat-Doblo-Lenker übersah. Am Krankenfahrstuhl entstand geringer Sachschaden, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei einer Atemalkoholmessung beim Autofahrer über ein Promille fest, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste und eine Strafanzeige sowie führerscheinrechtliche Konsequenzen zu erwarten hat.

Friedrichshafen

Knallkörper richten Sachschaden an

Unbekannte haben am Donnerstag gegen 13.45 Uhr im Wohngebiet in der Oberhofstraße Feuerwerksartikel gezündet und in den Mülleimer eines Mehrfamilienhauses geworfen. Aufgrund starker Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr an und löschte den Mülleimer, an dem mehrere hundert Euro Sachschaden entstand. Bei den Zündlern soll es sich um zwei schwarzhaarige Jugendliche mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Einer der Jungen trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Adidas-Hose und hatte einen Verband an der linken Hand. Der andere war mit einem grauen Hoodie und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Ob auch sie es waren, die kurz vor Mitternacht in der Linggstraße unerlaubt mehrere Knallkörper detonieren ließen, ist aktuell nicht bekannt.

Meckenbeuren

Polizei nimmt Pkw-Dieb fest

Polizisten haben am Mittwoch einen Mann vorläufig festgenommen, der am Dienstagvormittag in Meckenbeuren einen Pkw gestohlen haben soll. Der Mann hatte die Gunst der Stunde genutzt und sich Zugang zum Wagen verschafft, der unverschlossen samt Schlüssel am Bahnhofsplatz abgestellt war, und war mit dem VW davongefahren. Nachdem die Eigentümer Anzeige erstatteten, blieb eine Fahndung nach dem Pkw zunächst erfolglos, bis er am Folgetag auf der A 7 bei Sulzberg gesichtet wurde. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Kempten stoppten den Wagen und stellten ihn sicher. Die Ermittlungen gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 67-jährigen Tatverdächtigen dauern an.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung im Landratsamt

Vollkommen in Rage geraten ist ein 35-Jähriger am Donnerstag gegen 10 Uhr im Foyer des Landratsamtes in der Glärnischstraße. Offenbar wegen einer vorherigen Terminvereinbarung wurde er aggressiv und weigerte sich, den Aufforderungen des Sicherheitspersonals, das Gebäude zu verlassen, nachzukommen. Im weiteren Verlauf kam es zum Handgemenge und der 35-Jährige warf mit beleidigenden und drohenden Worten um sich. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

Stetten

Autofahrer nach Überholmanöver in Rage

Nach einem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 im Bereich Stetten und Hagnau zugetragen haben soll, ermittelt die Polizei Meersburg gegen einen Autofahrer. Im zweispurigen Bereich soll er eine Autofahrerin rechts überholt haben und kurz vor ihr eingeschert sein. Die Frau machte durch Hupen auf sich aufmerksam, woraufhin der 56-jährige Tatverdächtige, den Angaben der Autofahrerin zufolge, seinen Mercedes kurz vor Hagnau auf der B 31 stoppte und ausstieg. Wutentbrannt habe er gegen die Fahrerscheibe gehämmert, die Fahrerin mit beleidigenden Worten betitelt und sie durch sein Auftreten bedroht. Im Anschluss fuhr er davon. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 bei den Ermittlern des Polizeipostens Meersburg zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Pkw fährt Lastwagen auf

Ein leicht verletzter Autofahrer und Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht auf Freitag zwischen Meersburg und Uhldingen ereignet hat. Ein 37 Jahre alter Lastwagen-Fahrer fuhr gegen 23.30 Uhr vom Parkplatz Wölfle auf die Bundesstraße in Richtung Uhldingen ein. Ein von Meersburg nahender 49-jähriger Dacia-Fahrer erkannte die Gefahr offenbar zu spät und konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung und eines Ausweichmanövers einen Unfall nicht mehr verhindern. Er prallte linksseitig in das Heck des Lasters und im Anschluss in die Mittelleitplanke, wo sich sein Pkw drehte. Der 49-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen, der abgeschleppt werden musste, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Zur Beseitigung des Trümmerfeldes kam die freiwillige Feuerwehr an die Unfallstelle, die zeitweise für den Verkehr gesperrt werden musste.

