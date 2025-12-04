Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Angriff auf Mann: Polizei geht ersten Hinweisen nach

Nachdem ein Trio am Montagabend einen 32-Jährigen angegriffen und geschlagen haben soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6170894), geht das Kriminalkommissariat Ravensburg ersten Hinweisen zu den Tätern nach. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es zwischen den drei Tätern und dem Opfer bereits eine Vorbeziehung gegeben haben dürfte. Die Ermittlungen dauern nach wie vor an.

Ravensburg

Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein 9-Jähriger ist am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr an der Einmündung Mörikeweg/Hindenburgstraße mit einem Auto zusammengestoßen und dabei leicht verletzt worden. Der Bub war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in der Hindenburgstraße unterwegs und fuhr an der Einmündung auf den Mörikeweg, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei kollidierte er mit dem Dacia einer 43-Jährigen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 9-Jährigen in eine Klinik.

Ravensburg

Auto landet auf Dach

Mit seinem Audi überschlagen hat sich ein 18-Jähriger am Mittwoch kurz nach 7 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Obereschach und Obersulgen. Der Audi-Fahrer kam offenbar aufgrund Unachtsamkeit auf Höhe Hintersolbach nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Wagen einen steilen Abhang hinunterrutschte, sich überschlug und mit einem auf einem Grundstück abgestellten Hyundai kollidierte. Schließlich blieb der Audi auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt knapp 20.000 Euro. Zudem wurden ein Gartenzaun und ein Verkehrszeichen erheblich beschädigt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Berg

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen den bislang unbekannten Lenker eines schwarzen Kombi, der am Mittwoch gegen 23.30 Uhr einer Fahrradfahrerin die Vorfahrt genommen haben soll und sie in der Folge zum Sturz brachte. Der Unbekannte bog unmittelbar vor der 43-Jährigen, die auf dem Radweg entlang der Ravensburger Straße unterwegs war, von der Kleintobeler Straße kommend auf den Radweg ein. Die 43-Jährige konnte durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindern, stürzte jedoch und zog sich Gesichtsverletzungen zu. Der Unbekannte setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Personen, die Hinweise zum Lenker des schwarzen Fahrzeugs oder dessen Fahrer geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Omnibus gerät in Brand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Brand im Motorraum eines Omnibusses am Mittwoch kurz vor 17 Uhr in Michelwinnaden gewesen sein. Der Fahrer des Busses, welcher derzeit zum Ersatz des Schienenverkehrs eingesetzt ist, wurde während der Fahrt auf den brennenden Motorraum aufmerksam. Er stoppte den Bus und konnte diesen zusammen mit den 37 Fahrgästen unverletzt verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen anrückte, löschte die Flammen schnell. Der Omnibus wurde aufgrund des raschen Löschangriffs lediglich leicht beschädigt. Die Fahrgäste wurden mit einem Ersatzbus an ihr Ziel gebracht. Da aufgrund der niedrigen Temperaturen das Löschwasser auf der Straße festfror, rückte zudem die Straßenmeisterei zum Abstreuen an.

Aulendorf

Altöl und Müll entsorgt

Wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt der Polizeiposten Altshausen, nachdem ein Unbekannter in den letzten Tagen zwei Ölkanister und einen Müllsack am Waldrand im Bereich der L 286 am Wanderweg nach Laubbronnen entsorgt hat. Gemeindemitarbeiter entsorgten die Ölkanister und den Müll. Der Polizeiposten bittet unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise zum Müllsünder, dem nun strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Leutkirch

Vorfahrt missachtet

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf der L 319 auf Höhe Herlazhofen zusammengestoßen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, verletzt wurde ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge niemand. Ein 55-jähriger Citroen-Lenker wartete an der Stoppstelle von Leutkirch kommend. Der 56 Jahre alte vorfahrtsberechtigte Fahrer eines Audi war in Richtung Haselburg unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Leutkirch abbiegen. Als er sich im Abbiegevorgang befand, fuhr der 55-Jährige los und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Audi. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich bis gegen 18.45 Uhr zeitweise voll gesperrt.

Leutkirch

Frau erkennt Betrugsversuch rechtzeitig

Mit einem angeblichen Nachlass bei der Bezahlung von Bußgeldern versuchen Betrüger derzeit Geld zu machen. Bei der perfiden Betrugsmasche geben sich die Unbekannten als vermeintliches Inkassobüro aus und bieten Bürgerinnen und Bürgern in massenhaft versandten E-Mails Rabatte auf angeblich anfallende Bußgelder. Dabei sollen die Adressaten der Nachrichten auf einen Link in der E-Mail klicken. Eine 59-Jährige erkannte den Betrugsversuch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen versuchten besonders schweren Betrugs und warnen vor der Betätigung des Links. Dieser soll mutmaßlich zum Ausspähen von Daten dienen, mit denen die Betrüger ihre Opfer in der Folge finanziell ausnehmen.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall beim Überholen

Über 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf der B 465 entstanden. Ein 61-jähriger VW-Fahrer scherte in Fahrtrichtung Leutkirch auf Höhe Gensen zum Überholen eines Lkw aus und übersah dabei den Mercedes eines 66-Jährigen, der sich bereits im Überholvorgang befand. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich, verletzt wurde niemand. Eine Polizeistreife stellte bei dem 61-Jährigen, der geschäftlich zum Zwecke der Fahrgastbeförderung unterwegs war, leichten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,2 Promille. Da Fahrer bei der Personenbeförderung jedoch nüchtern sein müssen, kommt auf den 61-Jährigen nun ein empfindliches Bußgeld zu. Auch die erforderliche Zuverlässigkeit für seinen Personenbeförderungsschein, den der Mann nicht mitführte, wird auf den Prüfstand gestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm von den Polizisten untersagt.

