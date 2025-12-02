Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Trio geht auf Mann los

Drei bislang unbekannte Täter sollen am Montag kurz vor 21 Uhr einen 32-Jährigen in der Hindenburgstraße geschlagen und bestohlen haben. Angaben des Opfers und dessen Begleiters zufolge sollen die drei Unbekannten unvermittelt auf den 32-Jährigen losgegangen sein und diesen ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer ging durch den Schlag zu Boden, wo das Trio weiter auf den Mann einschlug. Dabei griff einer der Täter in die Jackentasche des 32-Jährigen und entwendete dessen Schlüsselbund. Der 31 Jahre alte Begleiter des Opfers bekam es indes mit der Angst zu tun und lief weg. Das Opfer erlitt durch den Angriff Gesichtsverletzungen und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Trio suchte nach der Tat zu Fuß das Weite. Eine sofortige Fahndung mehrerer Polizeistreifen nach den drei Männern führte nicht zu deren Ergreifung. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt nun wegen eines Raubdelikts und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu der Tat oder den Tätern. Ein Tatverdächtiger soll etwa 165 cm groß gewesen sein und eine grüne Bomberjacke getragen haben. Seine Komplizen werden als etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben.

Ravensburg/Weingarten

Krähenfuß löst Plattfuß aus - Polizei bittet um Hinweise

Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg, nachdem ein Unbekannter offenbar am Sonntagabend einen Krähenfuß auf der Straße abgelegt hat. Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr unbemerkt über das spitze Eisen auf seinem Weg zwischen Gartenstraße und Waldseer Straße. Erst am Montagmorgen bemerkte er einen platten Reifen an seinem Fahrzeug, in dem der Krähenfuß steckte. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu dem Unbekannten.

Ravensburg

Fahrzeuge stoßen zusammen - ein Verletzter

Eine leicht verletzte Person und rund 20.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L 325 gefordert. Ein 64-jähriger VW-Fahrer war kurz nach 9.30 Uhr zwischen Fenken und Ravensburg unterwegs und wollte nach links in Richtung Groppach abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 65-jährigen Opel-Fahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 65-Jährige leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst am Unfallort medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Unbekannter nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt - Unfall

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag kurz vor 10.30 Uhr in der Jahnstraße ein 69-jähriger Motorroller-Fahrer verletzt wurde. Angaben des Seniors zufolge nahm ihm an der Einmündung der Zwergerstraße der Fahrer eines Pkw die Vorfahrt und soll ihn dabei touchiert haben. Der 69-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer soll in der Folge seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Am Motorroller entstand durch den Sturz geringer Sachschaden. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem dunklen oder beigen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Ravensburg

Autofahrer beschädigt Schranke mutwillig

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen die Schranke des Parkhauses am Bahnhofsplatz erheblich beschädigt. Aufnahmen einer Videokamera zufolge versuchte der Unbekannte zunächst, die Schranke nach oben zu biegen, um das Parkhaus mit seinem Fahrzeug zu verlassen. Als dies nicht den erwünschten Erfolg brachte, setzte er den Wagen zurück und fuhr mehrmals gegen die Schranke, bis diese schließlich abbrach und er aus dem Parkhaus ausfahren konnte. Ob der Unbekannte sich mit seiner Tat die Parkgebühren ersparen wollte, sollen die weiteren Ermittlungen klären. Das Polizeirevier Ravensburg geht ersten Hinweisen auf den Autofahrer nach, dem nun strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Weingarten

Verkehrsunfall fordert vier teils schwer Verletzte

Bei der Kollision zweier Fahrzeuge sind am Montag gegen 18.30 Uhr auf der L 317 drei Personen schwer und eine Person leicht verletzt worden. Eine 32-jährige Skoda-Lenkerin war von Weingarten kommend in Richtung der B 30-Anschlussstelle Weingarten unterwegs und wollte auf Höhe der Abzweigung der L 314 nach links auf die Zufahrt zu einem Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Peugeot-Fahrer. Durch die wuchtige Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Peugeot des 73-Jährigen umgeworfen, prallte gegen einen Ampelmasten und kam auf der Seite zum Liegen. Der Senior sowie seine 72 und 68 Jahre alten Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt. Die 32-jährige Unfallverursacherin erlitt indes leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle vier Verletzten in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge, an denen erheblicher Sachschaden in Höhe von knapp 30.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis gegen 20 Uhr voll gesperrt.

Weingarten

Erneuter Einbruch in Wohnmobil

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen konnten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln des Fensters in den Innenraum eines in der Boschstraße geparkten Wohnmobils gelangen und Bargeld entwenden. Der Spurenlage zufolge dürfte sich ein Täter dabei verletzt haben. Das ist bereits der zweite Einbruch in ein Wohnmobil vergangenes Wochenende im Stadtgebiet, wir berichteten hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6170001. Der Sachschaden an dem Reisemobil beläuft sich auf rund 500 Euro. Ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Böller detoniert in Briefkasten

Um einen neuen Briefkasten muss sich wohl die Schule am Martinsberg kümmern, nachdem in der Nacht von Sonntag von auf Montag Unbekannte vermutlich einen Böller in die Postbox geworfen haben, der darin explodierte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei Weingarten bittet nun Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Boms

Unfallflüchtiger verliert Außenspiegel - Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer verursacht, als er zwischen Dienstagmorgen und Freitagabend einen Zaun an der Verbindungsstraße zwischen Kreenried und Litzelbach beschädigt hat. Der Unfallflüchtige kam vermutlich witterungsbedingt in einer Kurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Zaun und verlor im Zuge dessen den rechten Außenspiegel seines Pkw. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er im Anschluss weiter. Der Polizeiposten Altshausen bittet in diesem Zusammenhang Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wilhelmsdorf

Geparktes Auto beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Dass der Kotflügel auf der Beifahrerseite seines Opel beschädigt wurde, musste ein 68-jähriger Fahrzeugbesitzer am Samstagabend feststellen. Gegen 16.30 Uhr stellte der Senior seinen Wagen unbeschädigt auf einem Parkplatz in der Gartenstraße ab. Als er gegen 18.00 Uhr wieder zurückkam, entdeckte er den Schaden, der durch einen bislang unbekannten Unfallflüchtigen beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein muss. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Altshausen bittet in diesem Zusammenhang Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Isny im Allgäu

Polizei nimmt Fahrraddieb fest

Ein am selben Tag in Kempten gestohlenes Fahrrad konnten Beamte des Polizeipostens Isny am Montag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Stadtteil Neutrauchburg sicherstellen. Den 40 Jahre alten Fahrraddieb, der zunächst angab, das Pedelec gefunden zu haben, nahmen die Polizisten vorläufig fest. Der 40-Jährige hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass das Pedelec über eine Ortungsfunktion verfügt, die die Beamten zu ihm führte. Er wird nun wegen besonders schweren Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

Fahrzeug kippt bei Unfall um

Die Kontrolle über ihren Mercedes Viano hat eine 31-Jährige am Montag kurz nach 20.15 Uhr im Schleifweg verloren. Die Frau kam mit dem Wagen in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine niedrige Mauer. Dadurch kippte das Fahrzeug um und blieb auf der linken Seite auf der Fahrbahn liegen. Die 31-Jährige und ihre 3 und 5 Jahre alten Mitfahrer konnten den Wagen selbstständig verlassen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Frau und die beiden Kinder, die glücklicherweise alle unverletzt blieben. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde neben der Mauer auch eine Hecke und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 22.000 Euro beziffert.

Leutkirch

Betrüger bringen Familie um Erspartes

Einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag hat ein 51-Jähriger in den vergangenen Monaten bei einer dreisten Betrugsmasche verloren. Doch nicht nur er, auch seinen Eltern entstand dabei ein Vermögensschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Der 51-Jährige hatte bereits im Jahr 2024 rund 40.000 Euro in Kryptowährungen investiert. Auf die scheinbar lukrative Anlagemethode war der Mann im Internet aufmerksam geworden, da hohe Renditen versprochen wurden. Monate später wurde der 51-Jährige über einen Messenger-Dienst von vermeintlichen Mitarbeitern der Europäischen Finanzaufsicht kontaktiert, die ihm weiß machten, dass er der Betrugsmasche des Analgebetrugs zum Opfer gefallen sei und zur Auszahlung des angelegten Geldes weitere Beträge überweisen müsse. Unter anderem sollte er auch angebliche Versicherungen bezahlen, die zur Absicherung des Ersparten dienen sollten. Der 51-Jährige bezahlte weitere 30.000 Euro, bekam sein Geld jedoch nicht wieder. In der Folge kontaktierte ein weiterer Betrüger das Opfer, um ihm bei der Auszahlung seiner Geldanlage zu helfen. Er stellte dem 51-Jährigen die Auszahlung von über 70.000 Euro in Aussicht. Dazu überzeugte er den Mann, als "Sicherheit" Vertrauenspersonen zu benennen, über deren Konto ein Teil der Auszahlung abgewickelt werden sollte. Der 51-Jährige benannte in der Folge seine Eltern als solche und gab deren Kontoverbindung an. Anstatt Geld auszuzahlen, buchten die Betrüger mehrere tausend Euro ab. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt abermals davor, vor einer Geldanlage die Seriosität des Anbieters zu überprüfen. In den meisten Fällen des Anlagebetrugs ist das Geld laut den Ermittlern unwiederbringlich verloren. Auf der Website der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) finden Sie entsprechende Informationen und eine Unternehmensdatenbank zu seriösen Unternehmen. Insbesondere bei der Anlage von Ersparnissen in Kryptowährung, die im Internet von Betrügern vielfach beworben wird, ist Vorsicht geboten. Gewähren Sie darüber hinaus Fremden niemals Zugriff auf Ihren Rechner und geben Sie keine vertraulichen Daten heraus.

