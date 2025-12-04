PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Kleinlaster kommt von Fahrbahn ab und kippt um

Auf der B 313 zwischen Vilsingen und Engelswies ist in der Nacht auf Donnerstag um kurz vor 1 Uhr ein Kleinlaster von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der 59 Jahre alte Fahrer des Lasters geriet in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn und zog sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Lkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren 10.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Im Einsatz befanden sich auch die örtliche Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Umweltamts, zur Begutachtung der Unfallstelle, die in einem Wasserschutzgebiet liegt. Während der Unfallaufnahme und der folgenden Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen bis kurz vor 5 Uhr gesperrt.

Mengen / Bad Saulgau

Alkoholisiert am Steuer

Über 1,1 Promille und über 0,5 Promille pusteten zwei Autofahrer, die in der Nacht auf Donnerstag von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau zu allgemeinen Verkehrskontrollen gestoppt worden sind. Der 57-Jährige, der beim Alkoholvortest über 0,5 Promille gepustet hatte, musste auf dem örtlichen Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen und sieht sich nun einem mehrmonatigen Fahrverbot sowie einem Bußgeld von mehreren hundert Euro gegenüber. Den 62-Jährigen, der über 1,1 Promille gepustet hat, erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe und bei den Beamten seinen Führerschein abgeben.

Mengen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Dammstraße hat am Mittwochmittag ein Unbekannter Unfallflucht begangen. Der Polizeiposten Mengen bittet nun unter Tel. 07572/5071 um Hinweise zum Verursacher. Zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr touchierte der Unbekannte die Fahrertüre eines geparkten Skoda Karoq und hinterließ an diesem einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Unbekannte dabei nicht und fuhr davon.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

