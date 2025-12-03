Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter versucht in Lagerhalle einzubrechen

In der Nacht von Montag auf Dienstag soll ein Einbrecher versucht haben, in ein Gebäude im Gewerbegebiet Erlen zu gelangen. Der bislang Unbekannte versuchte gegen 0.30 Uhr durch ein Tor in das Gebäude zu kommen, was ihm aber nicht gelang. Bei dem Versuch das Tor zu öffnen, löste er einen Alarm aus und ergriff daraufhin die Flucht. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Schlüssellöcher verklebt

Einen Schaden von rund 500 Euro hat ein Unbekannter verursacht, als er in der Nacht von Montag auf Dienstag das Schloss einer Eingangstüre der Staatsanwaltschaft in der Seestraße mit Sekundenkleber zugeklebt hat. Auch ein Briefkastenschloss am Gebäude füllte der Täter mit Klebstoff. Im Laufe des letzten Monats sind beim Polizeirevier Ravensburg zudem weitere Fälle von zugeklebten Schlössern im Innenstadtgebiet bekannt geworden. Ob die Taten in Zusammenhang stehen prüfen nun die Ermittler. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Frau rastet aus und leistet Widerstand bei Festnahme

Mehrere Strafanzeigen kommen auf eine 46-Jährige zu, die sich am Dienstagnachmittag offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Frau nahm gegen 15.30 Uhr einen Behördentermin wahr, der jedoch nicht zu ihrer Zufriedenheit verlief. Sie wurde zunehmend aggressiv und versuchte zunächst, zwei Behördenmitarbeiter mit ihrer Tasche zu schlagen. Im weiteren Verlauf beleidigte sie die beiden Sozialarbeiter, versetzte einem der beiden einen Tritt in den Bauchraum und suchte das Weite. Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach der 46-Jährigen fahndete, konnte die Frau schließlich in der Gartenstraße antreffen. Noch immer war sie äußerst aggressiv und wehrte sich mit aller Kraft gegen die vorläufige Festnahme. Dabei bedachte sie die eingesetzten Polizisten mit Beleidigungen. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde sie in der Folge in eine Fachklinik gebracht. Gegen die 46-Jährige wird nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Wangen

Ruhestörung hat mehrere Strafanzeigen zur Folge

Zu einer Ruhestörung in einer Wohnung im Jörg-Wizigmann-Weg wurde die Polizei am Dienstag gegen 10 Uhr gerufen. Ein 27-Jähriger hatte mit lauter Musik seit dem Morgen die gesamte Nachbarschaft beschallt. Als die Beamten die Wohnung betraten, fanden sie neben dem hochaggressiven 27-Jährigen dessen 24-jährigen Bekannten in bewusstlosem Zustand auf. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann, der offenbar Betäubungsmittel konsumiert hatte, in eine Klinik. Auch der 27-Jährige stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Da er die Maßnahmen des Rettungsdienstes und der Polizei störte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Gegen den Zugriff wehrte sich der 27-Jährige massiv und warf mit Beleidigungen um sich. Auch er verlor im weiteren Verlauf mutmaßlich aufgrund des Drogenkonsums das Bewusstsein und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. In der Wohnung fanden die Beamten entsprechende Betäubungsmittel, die sie sicherstellten. Der 27-Jährige wird nun wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Alkoholisierter Radfahrer fährt vor Polizeikontrolle davon

Die Anhaltezeichen einer Polizeistreife hat am frühen Mittwochmorgen ein 63 Jahre alter Fahrradfahrer missachtet, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten wollten den Radler gegen 1 Uhr im Stadtgebiet stoppen. Dieser ignorierte jedoch die mündliche Ansprache sowie die Anhaltesignale der Streifenwagenbesatzung und fuhr weiter. Erst als die Beamten das Blaulicht einschalteten, hielt der 63-Jährige an. Bei einem Alkoholtest pustete der Mann über zwei Promille, was für ihn eine Blutentnahme in einer Klinik zur Folge hatte. Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher und zeigten den 63-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Leutkirch

Anhänger gerät ins Schlingern und prallt in Gegenverkehr

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Hofs und Ottmannshofen gefordert. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers kam der 19 Jahre alte Lenker eines Gespanns ins Bankett, wodurch der Anhänger ins Schlingern geriet. Eine ordnungsgemäß entgegenkommende 67-jährige Suzuki-Fahrerin konnte eine Kollision mit dem Anhänger, der sich auf ihrer Fahrspur befand, nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Mercedes des 19-Jährigen blieb ersten Erkenntnissen zufolge unbeschädigt, der Anhänger wurde bei dem Zusammenstoß jedoch erheblich beschädigt.

Wangen im Allgäu

Sekt im Auto getrunken - Führerschein weg

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss eine 63-Jährige rechnen, nachdem sie am Dienstagabend deutlich angetrunken auf einem Parkplatz in der Karl-Hirnbein-Straße ihren Pkw bewegte. Aufmerksam wurden die Polizei auf die Fahrerin durch eine Zeugin, die angab, eine Frau sekttrinkend in einem Auto gesehen zu haben. Eine Polizeikontrolle der Frau bestätigte dies - laut einem Test hatte sie rund 1,4 Promille intus. Die Dame wurde durch die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleitet und musste ihren Führerschein vorläufig abgeben. Sie gelangt außerdem wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige.

Weingarten

Loser Hydrantendeckel sorgt für Unfälle

Der lose sitzende Deckel eines in die Fahrbahn eingelassenen Hydranten in der Stefan-Rahl-Straße sorgte am Dienstag für zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Nachdem der Deckel bereits gegen 18.30 Uhr wohl aus der Fassung geriet, fuhr ein Lastwagen über die Vertiefung, was einen Reifenplatzer zur Folge hatte. Zwar wurde der Deckel nach der Unfallaufnahme durch die Feuerwehr wieder eingesetzt, doch der Frieden hielt nicht lange. Schon einige Stunden später, kurz nach 22 Uhr, verunfallte eine Autofahrerin mit ihrem Ford, als sie über die Vertiefung fuhr, aus der abermals die Abdeckung gesprungen war. Derzeit geht die Polizei nicht davon aus, dass der Hydrantendeckel mutwillig entfernt wurde. Die Feuerwehr verschloss die Abdeckung abermals und verständigte einen Fachdienst. Insgesamt beläuft sich der durch die Unfälle entstandene Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell