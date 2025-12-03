Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Oberteuringen

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Strafrechtlich muss sich ein 59-Jähriger verantworten, der sich am Dienstagnachmittag unerlaubt hinters Steuer seines Autos gesetzt hat. Polizisten waren auf den Pkw des Mannes an einer Tanksäule aufmerksam geworden, obwohl der 59-Jährige bekannterweise nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 59-Jährige erkannte die Beamten beim Verlassen der Tankstelle und versuchte sich im Anschluss vor den Ermittlern zu verstecken. Die Polizisten trafen den Mann in seinem Toilettenkabinen-Versteck an. Weil eine Atemalkoholmessung rund 0,9 Promille ergab, muss er neben der Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch mit Ermittlungen wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung rechnen und hatte zwei Blutproben in einer Klinik abzugeben.

Überlingen

Sachbeschädigung an Kirche

Zwischen Donnerstag und Sonntag haben Unbekannte einen Schaukasten der Gemeindekirche in der Grabenstraße beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Markdorf

Missglücktes Überholmanöver endet im Grünstreifen

Glücklicherweise keine Verletzten gab es bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr auf der B 33 zwischen Ittendorf und Markdorf ereignet hat. Ein 63-jähriger Dacia-Fahrer war in Richtung Markdorf unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Lasters an. Beim Überholen erkannte er den entgegenkommenden Lkw, wich nach links aus und landete neben der Straße. Am Dacia, der abgeschleppt werden musste, entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Neben der Polizei war auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Hagnau

Spiegel abgefahren und davongefahren

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag um etwa 11.50 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Meersburg. Ein unbekannter Sattelzug-Lenker touchierte den Seitenspiegel eines am Straßenrand geparkten Mercedes-Sprinter und fuhr danach davon ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Bei dem Laster soll es sich um einen roten Sattelzug gehandelt haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Salem

Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Auf die Masche eines falschen Bankmitarbeiters ist Ende vergangenen Monats ein Mann aus dem Bereich Salem hereingefallen. Er wurde von dem Betrüger per Telefon kontaktiert, der ihm mitteilte, dass es zu einem Hackerangriff gekommen sei und sofortiges Eingreifen erforderlich wäre, um eine größere Menge Geld in Sicherheit zu bringen. Offenbar überrumpelt, gab der Mann daraufhin seine Bankdaten preis und der Betrüger tätigte mehrere Überweisungen. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag. Nun ermittelt die Polizei und rät dringend zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Lassen Sie sich von Anrufern nicht unter Druck setzen und geben Sie niemals geheime Bankdaten wie Passwörter oder PINs heraus. Umfangreiche Informationen zum Thema Betrug und wie Sie sich schützen können, finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ .

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell