Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisierter beleidigt Einsatzkräfte

Anzeigen wegen Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen kommen auf einen 38-Jährigen zu, der am Dienstagnachmittag in einem Zug in Richtung Sigmaringen negativ aufgefallen ist. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen kontrollierten den stark Alkoholisierten, der sich aggressiv und renitent verhielt. Aufgrund seiner Alkoholisierung von über drei Promille und seines Verhaltens wurde der 38-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen sprach der 38-Jährige mehrmals Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften aus.

Gammertingen

Kreisstraße nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr musste die Kreisstraße 8205 zwischen Sigmaringen und Trochtelfingen auf Höhe Harthausen zeitweise gesperrt werden. Ein 27-Jähriger hatte beim Linksabbiegen von der Kreisstraße in Richtung Harthausen mit seinem Fiat eine entgegenkommende VW-Fahrerin übersehen und prallte im Einmündungsbereich in ihren Wagen. Bei der wuchtigen Kollision zog sich die Fahrerin des VW leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie in der Folge zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, wobei die ebenfalls 27-Jährige noch am selben Tag entlassen werden konnte. An beiden Wagen entstand Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro, ein Abschleppdienst transportierte die Pkw ab. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei befand sich auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Herbertingen

Lkw ausgebremst - Streit endet handfest

Handfest ist der Streit zwischen einem Autofahrer und einem Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag bei Marbach geendet. Eine unübersichtliche Verkehrssituation in Herbertingen, bei der ein anderer Pkw zurücksetzen musste und der Lkw-Fahrer die Hupe betätigte, brachte offenbar einen an sich unbeteiligten Autofahrer auf die Palme. Der 41-Jährige, der hinter dem Lkw gefahren war, schnitt später den Fahrtweg des Lkw ab und soll ihn auch bewusst ausgebremst haben. Bei Marbach hielten die beiden Beteiligten schließlich an, woraufhin sich ein Streit entwickelte, in dessen Verlauf der 41-Jährige dem Lkw-Fahrer eine blutende Nase verpasst haben soll. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung gegen den Pkw-Fahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

