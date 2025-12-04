Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Schmorgeruch löst Großeinsatz aus

Zu einem vermeintlichen Kellerbrand am Mittwoch gegen 14.15 Uhr im Normannenweg rückte ein Großaufgebot von Einsatzkräften aus. Über Notruf wurde der angebliche Brand im Mehrfamilienhaus mitgeteilt, bei dem offenbar auch Personen eingeschlossen seien. Acht Fahrzeuge der umliegenden Feuerwehren, zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes und die Polizei rückte an und konnten kein Feuer, sondern lediglich einen offenbar seit dem Vormittag bestehenden Schmorgeruch feststellen. Ursache war den ersten Erkenntnissen zufolge ein Schmorbrand in einem Sicherungskasten. Es entstand den bisherigen Erkenntnissen zufolge weder Personen- noch Sachschaden.

Immenstaad

Geschwindigkeitskontrollen

Deutlich zu schnell waren mehrere Verkehrsteilnehmende in der Nacht auf Donnerstag auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad unterwegs. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen kontrollierten die Geschwindigkeit im dortigen 70er-Bereich und leiteten entsprechende Bußgeldverfahren ein. Das Tempo eines 43-jährigen VW Fahrers, der mit 33 km/h zu schnell unterwegs war, konnte lediglich ein 28-Jähriger mit seinem BMW überbieten, der mit 113 km/h und damit 43 km/h zu schnell in die Messstelle fuhr. Neben einem Bußgeld und Punkten im Verkehrssünderregister erwartet den unrühmlichen Spitzenreiter nun auch ein Fahrverbot.

Überlingen

Mülltonnenbrand

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand bei einem Mülltonnenbrand in der Nacht auf Donnerstag in der Uhlandstraße. Gegen Mitternacht geriet die Tonne aus bislang unbekannter Ursache in Brand, die Flammen beschädigten sowohl mehrere Tonnen als auch die Fassade des angrenzenden Reihenhauses sowie dessen Windfang. Die Anwohnerin konnte rechtzeitig geweckt und in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Brandausbruch geben können, unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Investment-Betrug

Einem falschen Bankmitarbeiter, der für ein Invest utopisch hohe Renditen versprach, ist vergangene Woche ein Senior aus dem Bereich Überlingen aufgesessen. Dem Betrüger, der sich telefonisch als Mitarbeiter einer Bank ausgab, gelang es durch geschickte Gesprächsführung das Vertrauen seines Gegenübers zu erlangen. Der Senior gestattete den Mann Fernzugriff auf seinen Computer und erstellte ein Konto, auf das er in der Folge ein niedriger Fünfstelliger Betrag einbezahlte. Als weitere Investitionsforderungen folgten und er keine Rücküberweisung tätigen konnte, wurde der Mann misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention finden Sie Informationen rund um das Thema Betrug: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ .

Salem

Mit Auto gegen Mauer geprallt

Totalschaden war die Folge eines offenbar durch Ablenkung entstandenen Unfalls am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Neufracher Straße. Eine 68 Jahre alte Skoda-Lenkerin wollte von der Bonhoefer Straße nach links einbiegen und griff ihren Angaben zufolge nach einem Gegenstand, der in den Fußraum gefallen war. Dabei verlor sie die Kontrolle und kollidierte mit einer Mauer. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand rund 11.000 Euro Sachschaden.

Salem

Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Weit über zwei Promille hatte ein Mann intus, der am frühen Donnerstagmorgen mit seinem E-Scooter zwischen Mennwangen und Untersiggingen unterwegs war. Die Polizisten waren auf den 33-Jährigen aufmerksam geworden, als dieser offensichtlich alkoholbedingt den gesamten Geh- und Radweg mit seiner Schlangenlinienfahrt in Anspruch nahm. In der Kontrolle schwankte er stark und musste, nachdem die Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete, in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Den 33-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, weiterfahren durfte er nicht.

Stetten/Markdorf

Vereinsheime im Visier von Einbrechern

Nach zwei Einbruchsversuchen in Vereinsheime in Stetten und Markdorf in dieser Woche ermittelt die Polizei und schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Zwischen Montagabend und Mittwoch versuchten Unbekannte die Tür des Sportverein-Gebäudes im Dysenbachweg in Stetten gewaltsam aufzubrechen, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben und hinterließen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Im Anton-Diemand-Weg in Markdorf hebelten sie zwischen Dienstag und Mittwoch an mehreren Türen und Fenstern und flüchteten ebenfalls ohne in das dortige Vereinsheim gelangt zu sein. Hier fiel der angerichtete Sachschaden mit geschätzt 10.000 Euro deutlich höher aus. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 07532/4344-3 an den Polizeiposten Meersburg (Fall Stetten) oder unter Tel.07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden. Neben Bewegungsmeldern, die im Freien für eine gute Ausleuchtung des Objekts sorgen, können auch Überwachungskameras geeignete Mittel sein, um Einbrecher frühzeitig in die Flucht zu schlagen. Informationen rund um das Thema Einbruch und wie Sie sich schützen können, finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.k-einbruch.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell