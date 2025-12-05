Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Lärm durch Driften - Autofahrer erwartet Bußgeld

Weil er lautstark driftete, erwartet einen 30-jährigen Autofahrer ein Bußgeld. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen stoppte den Fahrer am Mittwochabend in der Laizer Straße, nachdem er mit seinem bewussten Fahrverhalten vor den Augen der Beamten für lauten Lärm gesorgt hatte. Nach einem eindringlichen Gespräch konnte der 30-Jährige seine Fahrt fortsetzen, eine Anzeige an die Bußgeldstelle folgt.

Meßkirch

Baumaschinen im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben Unbekannte im Ortsteil Menningen im Bereich des Sportplatzes Baumaschinen im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen. Die Täter brachen einen Baucontainer auf und machten sich an der Ladefläche eines Kleinlasters zu schaffen. Bei ihrer Tat erbeuteten die Unbekannten unter anderem eine Rüttelplatte und zwei Stampfer. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Nach einer Körperverletzung am Donnerstagabend im Bereich der Straße "Schießstatt" / Sternstraße ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau. Offenbar vor dem Hintergrund einer vorangegangenen Streitigkeit soll ein Jugendlicher aus einer Dreiergruppe heraus einem Teenager auf offener Straße in das Gesicht geschlagen haben. Die Ermittlungen zum aktuell namentlich noch unbekannten Jugendlichen dauern an. Auf ihn kommt eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Ostrach

Drei Pkw an Unfall in Baustellenbereich beteiligt

Drei leichtverletzte Personen und Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro sind die Folge eines Auffahrunfalls auf der L 286, an dem am Donnerstagmorgen drei Pkw beteiligt waren. Im Bereich einer Baustelle zwischen Hoßkirch und Krauchenwies bremste der 37-jährige Fahrer eines Ford Transit an einer roten Ampel stärker ab. Während der nachfolgende Fahrer, ebenfalls eines Ford, die Situation noch rechtzeitig erkannte und ebenfalls abbremste, fuhr der 26 Jahre alte Fahrer eines Fiat hinten auf. Durch die Kollision wurden alle drei Pkw aufeinander geschoben und beschädigt. Die leicht verletzten Personen begaben sich später in ärztliche Behandlung. Der Ford Transit des 37-Jährigen musste abgeschleppt werden.

