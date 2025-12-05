PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Lärm durch Driften - Autofahrer erwartet Bußgeld

Weil er lautstark driftete, erwartet einen 30-jährigen Autofahrer ein Bußgeld. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen stoppte den Fahrer am Mittwochabend in der Laizer Straße, nachdem er mit seinem bewussten Fahrverhalten vor den Augen der Beamten für lauten Lärm gesorgt hatte. Nach einem eindringlichen Gespräch konnte der 30-Jährige seine Fahrt fortsetzen, eine Anzeige an die Bußgeldstelle folgt.

Meßkirch

Baumaschinen im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben Unbekannte im Ortsteil Menningen im Bereich des Sportplatzes Baumaschinen im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen. Die Täter brachen einen Baucontainer auf und machten sich an der Ladefläche eines Kleinlasters zu schaffen. Bei ihrer Tat erbeuteten die Unbekannten unter anderem eine Rüttelplatte und zwei Stampfer. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Nach einer Körperverletzung am Donnerstagabend im Bereich der Straße "Schießstatt" / Sternstraße ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau. Offenbar vor dem Hintergrund einer vorangegangenen Streitigkeit soll ein Jugendlicher aus einer Dreiergruppe heraus einem Teenager auf offener Straße in das Gesicht geschlagen haben. Die Ermittlungen zum aktuell namentlich noch unbekannten Jugendlichen dauern an. Auf ihn kommt eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Ostrach

Drei Pkw an Unfall in Baustellenbereich beteiligt

Drei leichtverletzte Personen und Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro sind die Folge eines Auffahrunfalls auf der L 286, an dem am Donnerstagmorgen drei Pkw beteiligt waren. Im Bereich einer Baustelle zwischen Hoßkirch und Krauchenwies bremste der 37-jährige Fahrer eines Ford Transit an einer roten Ampel stärker ab. Während der nachfolgende Fahrer, ebenfalls eines Ford, die Situation noch rechtzeitig erkannte und ebenfalls abbremste, fuhr der 26 Jahre alte Fahrer eines Fiat hinten auf. Durch die Kollision wurden alle drei Pkw aufeinander geschoben und beschädigt. Die leicht verletzten Personen begaben sich später in ärztliche Behandlung. Der Ford Transit des 37-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Nach Angriff auf Mann: Polizei geht ersten Hinweisen nach Nachdem ein Trio am Montagabend einen 32-Jährigen angegriffen und geschlagen haben soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6170894), geht das Kriminalkommissariat Ravensburg ersten Hinweisen zu den Tätern nach. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es zwischen den drei Tätern und dem Opfer ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Inzigkofen Kleinlaster kommt von Fahrbahn ab und kippt um Auf der B 313 zwischen Vilsingen und Engelswies ist in der Nacht auf Donnerstag um kurz vor 1 Uhr ein Kleinlaster von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der 59 Jahre alte Fahrer des Lasters geriet in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn und zog sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu. ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Immenstaad Schmorgeruch löst Großeinsatz aus Zu einem vermeintlichen Kellerbrand am Mittwoch gegen 14.15 Uhr im Normannenweg rückte ein Großaufgebot von Einsatzkräften aus. Über Notruf wurde der angebliche Brand im Mehrfamilienhaus mitgeteilt, bei dem offenbar auch Personen eingeschlossen seien. Acht Fahrzeuge der umliegenden Feuerwehren, zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes und die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren