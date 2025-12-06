Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Aggressiver Mann nach Angriff auf Beamte in Gewahrsam genommen

Am Freitag gegen 18.15 Uhr kam es in der Hochbergstraße in Ravensburg zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 36-jähriger Mann nach aggressivem Verhalten gegenüber seiner Lebensgefährtin und Beamten des Polizeireviers Ravensburg in Gewahrsam genommen wurde. Laut Angaben der Polizeibeamten hatte die Lebensgefährtin des Mannes die Polizei verständigt, nachdem er sich gegenüber ihr aggressiv verhalten hatte. Als die Beamten des Polizeireviers Ravensburg eintrafen, zog der Mann sein T-Shirt aus und lief mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu, um sie tätlich anzugreifen. Durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der Angriff abgewehrt und der Mann fixiert werden. Der alkoholisierte Mann, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, und der mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, leistete massiven Widerstand gegen das Anlegen der Handschließe und das Fixieren seiner Person auf dem Boden. Auf richterliche Anordnung wurde der Mann in Gewahrsam genommen und bis zum darauffolgenden Tag beim Polizeirevier Ravensburg ausgenüchtert.

Wangen / Herfatz

Unfall an der Kreuzung L325 zur B 32

Am Freitagabend gegen 18:06 Uhr kam es auf der L325 an der Kreuzung zur B32 zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Fahrerin eines Daimler Benz, die von Leupolz kommend die L325 befuhr, wollte nach links auf die B32 einbiegen. Dabei übersah sie jedoch eine vorfahrtsberechtigte 22-jährige Fahrerin eines Minis, die von Karbach kommend die B32 befuhr und ihrerseits nach links auf die L325 einbiegen wollte. Die Unfallverursacherin fuhr frontal in die Fahrertür des Minis, welcher auf der Abbiegespur in der Kreuzungsmitte stand. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Am Daimler Benz der Unfallverursacherin wurde der Kühlergrill abgerissen, der Sachschaden wird auf 4.500.- Euro geschätzt. Der Mini erlitt ebenfalls einen erheblichen Schaden, der auf geschätzte 5.000.- Euro taxiert wird. Die Polizei war vor Ort und nahm den Unfall auf.

Aulendorf

Unfall auf der L 285 - LKW-Fahrer flüchtet nach Kollision

Am Freitag kam es gegen 17.01 Uhr auf der L 285 bei Aulendorf / Unterrauhen in Fahrtrichtung Reute zu einem Unfall, bei dem zwei Pkw und ein Lkw beteiligt waren. Laut des 50-jähriger Audi-Fahrers wollte dieser einen Sattelzug überholen, als der Lkw plötzlich auf die linke Fahrbahn geriet und den Audi streifte. Der Audi-Fahrer bremste daraufhin stark ab, um Weiteres zu vermeiden. Ein 61-jähriger VW-Fahrer, der dem Audi folgte, bemerkte die starke Bremsung und bremste ebenfalls ab. Leider konnte er nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Audi. Der Unfall führte zu einem Sachschaden von insgesamt 9.500,00 EUR an beiden Fahrzeugen. Der Lkw-Fahrer, der offensichtlich die Kollision verursachte, blieb zunächst stehen, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Die Unfallbeteiligen konnten sich an eine blaue Plane und ein italienisches Kennzeichen am Lkw erinnern. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Lkw-Fahrer und bittet mögliche Zeugen, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 zu melden.

Isny

Gewalttätiger Angriff vor Gaststätte: Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es vor der Gaststätte "Zum alten Hecht" in Isny zu einem brutalen Angriff auf einen 35-jährigen Mann. Gegen 01:13 Uhr wurde er Opfer von zwei Männern, 21 und 31 Jahre alt, die ihn ohne erkennbaren Grund zu Boden schlugen. Die Täter traten anschließend auf den am Boden liegenden Mann ein, der dabei nicht unerhebliche Verletzungen erlitt. Nach der Tat flüchteten die beiden Angreifer fußläufig in unbekannte Richtung. Einige Minuten später kehrte der 31-jährige Täter zurück und schlug erneut mit der Faust mehrfach auf das Opfer ein. Die Polizei wurde sofort verständigt und leitete umgehend Ermittlungen ein. Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall gegebenenfalls beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522 984-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell