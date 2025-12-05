Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeuglenker fährt nach Unfall weiter - Polizei ermittelt

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem der Lenker eines weißen Pkw nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 17 Uhr einfach weitergefahren ist. Der Unbekannte war in der Jahnstraße auf der linken Fahrspur unterwegs und touchierte beim Abbiegen auf die B 33 in Richtung Schussentalbrücke den Mercedes eines auf der rechten Fahrspur befindlichen 75-Jährigen. Am Mercedes entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Autofahrerin übersieht Radlerin - Unfall

Leichte Verletzungen hat eine 52-jährige Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Gartenstraße erlitten. Die Frau fuhr auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen von der Schussenstraße kommend in Richtung Weingarten. Eine 41-jährige Ford-Fahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war, übersah die 52-Jährige beim Abbiegen in die Zeppelinstraße. Durch die Kollision stürzte die 52-Jährige und zog sich Prellungen zu, der Sachschaden fiel eher gering aus.

Wangen

Fahrzeug überschlägt sich

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein 29-Jähriger beim Überschlag seines Fahrzeugs am Donnerstag kurz nach 7.30 Uhr auf der L 320 zugezogen. Der Mann war mit seinem Fiat Ducato zwischen Hatzenweiler und Hiltensweiler unterwegs und kam mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich dort und kam auf den Rädern zum Stehen. Der 29-Jährige wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, auch ein Zaun auf einem Grundstück wurde in Mitleidenschaft gezogen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen, bei der auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, war die Landesstraße zeitweise voll gesperrt.

Amtzell

Benzinbettler mit Sommerreifen unterwegs

Sogenannte Benzinbettler waren am Donnerstagmorgen im Bereich der B 32 bei Amtzell unterwegs. Eine Frau war von den Männern angesprochen und um Geld für Benzin gebeten worden. Bei der bereits seit etlichen Jahren bekannten Betrugsmasche täuschen die Täter vor, einen leeren Tank zu haben und Bargeld für eine Tankfüllung zu benötigen. Das Versprechen, das Geld zurückzuzahlen, halten die Betrüger für gewöhnlich nicht ein, weshalb die Polizei erneut vor der Masche warnt. Aufgrund des Hinweises konnten Beamte des Polizeireviers Wangen die Benzinbettler im Rahmen einer Fahndung mit ihrem Fahrzeug im Wangener Stadtgebiet antreffen. Der Wagen war in einem äußerst desolaten Zustand: die Beleuchtung funktionierte nur teilweise und das Fahrzeug war mit Sommerreifen ausgestattet, von denen einer erheblich beschädigt war. Der 19-jährige Fahrer durfte seine Fahrt in der Folge bis zur Beseitigung der erheblichen Mängel nicht fortsetzen und musste seinen Fahrzeugschlüssel den Beamten übergeben. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Leutkirch

Senior begeht Unfallflucht und muss Führerschein abgeben

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen hatte ein Verkehrsunfall zur Folge, den ein 88-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag verursacht hat. Der Senior streifte beim Einparken auf dem Parkplatz bei den Bahnhofsarkaden einen abgestellten Fiat, an dem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, parkte der 88-Jährige wieder aus, stellte seinen Wagen in eine andere Parklücke und ging einkaufen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den Unfallverursacher noch im Bereich der Bahnhofsarkaden an. Der 88-Jährige, der den Unfall eigenen Angaben zufolge nicht bemerkt haben will, durfte nicht mehr weiterfahren und musste bei den Polizisten an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrerflucht angezeigt.

Leutkirch

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der B 465 zwischen Reichenhofen und der Anschlussstelle Leutkirch-West ereignet haben soll, bittet das Polizeirevier Leutkirch um Hinweise. Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer, der den Unfall erst am Folgetag bei den Beamten anzeigte, war eigenen Angaben zufolge hinter einem Lkw in Richtung Reichenhofen unterwegs. Der Fahrer des Lkws soll in der Folge einen entgegenkommenden Lkw mit Tankaufbau seitlich gestreift haben. Durch umherfliegende Fahrzeugteile entstand am Mercedes Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, den der 63-Jährige jedoch erst später feststellte und zunächst weiterfuhr. Der Fahrer des Lkw mit Tankaufbau soll Angaben des 63-Jährigen zufolge zunächst an der Unfallstelle angehalten haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die beiden Lkw oder deren Lenker geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 bei den Ermittlern melden.

