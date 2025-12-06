PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Trunkenheit im Verkehr in Überlingen

Am Freitagabend gegen 23:05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Mühlenstraße in Überlingen, direkt vor dem Polizeirevier ein Fahrzeug auf, das ohne Licht unterwegs war. Die Beamten entschieden sich, dem Audi hinterherzufahren und einer Kontrolle zu unterziehen. Die 33-jährige Fahrerin des Audi missachtete zunächst die Anhaltesignale der Polizei und fuhr weiterhin deutlich unsicher in Schlangenlinien. Erst nachdem das Blaulicht eingeschaltet wurde, reagierte die Fahrerin und kam auf Höhe des Finanzamtes zum Stehen, wo sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Kontrolle wurde durch die Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch aus der Fahrgastzelle festgestellt. Ein vor Ort bei der Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab umgerechnet knapp zwei Promille. Als Folge dieses Vorfalls wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein der Fahrerin sichergestellt, und die Weiterfahrt wurde bis zur Entscheidung des Gerichts untersagt.

Überlingen

Gefährliche Situation auf der B 31 - Unbeleuchteter Pkw auf Fahrbahn

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:04 Uhr wurde die Polizei über einen unbeleuchteten Pkw auf der B 31 an der Tierheimkreuzung in Überlingen in Fahrtrichtung Stockach informiert. Ein Pkw Mini war mit etwa der Hälfte seines Fahrzeugs auf der Fahrbahn abgestellt, ohne dass Warnsignale oder Licht eingeschaltet waren. Dies führte zu einer gefährlichen Situation, da ein Verkehrsteilnehmer, der den Pkw nicht rechtzeitig erkennen konnte, nur knapp einer Kollision entging. Die Streifenwagenbesatzung konnte den Pkw an der genannten Örtlichkeit feststellen. Im weiteren Verlauf konnte ein 63-jähriger Fahrzeugführer festgestellt werden, dem offensichtlich das Benzin ausgegangen war. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, zeigte sich der Mann äußerst uneinsichtig. Die Polizei in Überlingen sucht nun weitere Geschädigte, welche durch den abgestellten Mini evtl. auch gefährdet wurden. Diese sollen sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551/804-0 melden. Die Polizei ermittelt gegen den 63-Jährigen wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg

