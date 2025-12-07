Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Schlägerei vor Gaststätte

Zu einer größeren körperlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht vor einer Gaststätte in der Uttengasse. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen mit bis zu 20 Personen vor der Gaststätte zunächst in einen verbalen Streit, welcher in gegenseitigen Handgreiflichkeiten mündete. Beim Eintreffen mehrere Polizeistreifen war die Schlägerei bereits beendet. Mehrere leicht verletzte Personen waren vor Ort geblieben, andere hatten sich zu Fuß oder mit Autos von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei Pfullendorf, Telefon 07552/2016-0 bittet um Zeugenhinweise zum Ablauf der Auseinandersetzung und zu den beteiligten Personen.

Ostrach

Illegale Müllablagerung im Wald

Ein Passant teilte der Polizei am Samstagabend mit, dass er im Waldgebiet zw. Lausheim und Levertsweiler eine illegale Müllablagerung festgestellt habe. Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass an einem Waldweg, abgehend von der K8240, Dämmmaterial und Verkleidungsteile eines Kühl- oder Gefriergerätes, sowie ein entsprechender Motor von bislang unbekannter Person illegal entsorgt wurde. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 bittet um Zeugenhinweise zum möglichen Täter.

Meßkirch

Trunkenheitsfahrt endet in Leitplanken

Für einen 26-jährigen Autofahrer endet am frühen Sonntagmorgen eine unter Alkoholeinfluss gestartete Heimfahrt in der Leitplanke. Der Fahrer war gegen 04:10 Uhr auf der B311 von Tuttlingen kommend, Höhe Heudorf angeblich auf dem Heimweg aus einer Disco, als er von der Fahrbahn abkam und in den Leitplanken landete. Durch das Unfallgeschehen beschädigte er mehrere Leitplankenelemente und Fahrbahnbegrenzungen im Wert von geschätzten 2 000 Euro. An seinem Opel Agila dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 6 000 Euro entstanden sein. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab bei ihm einen Wert von knapp über 2,3 Promille. Seinen Angaben nach, ist er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, da diese ihm vor einigen Monaten nach einem ähnlichen Vorfall bereits entzogen worden war. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell