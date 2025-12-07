Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Schnittwunde nach Auseinandersetzung

Die tätliche Auseinandersetzung eines 20- mit einem 24-jährigen Mann endete am frühen Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr in der Fußgängerzone der Friedrichstraße für den Älteren mit einer Schnittwunde an der Hand. Bisherige Erkenntnisse weisen darauf hin, dass es im Laufe der Nacht wiederholt zu Streitigkeiten zwischen den beiden und weiteren Personen kam. Bislang nicht abschließend geklärt ist die Entstehung der Schnittwunde, weshalb das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 um Zeugenhinweise zum Tatablauf bittet.

Tettnang

Unbekannter entsorgt Altreifen illegal im Wald

Am Samstagvormittag teilte ein Passant dem Polizeirevier Friedrichshafen mit, dass er im Waldstück bei Apflau am Weidachweg eine illegale Müllablagerung festgestellt habe. Bei der Überprüfung des in einem Naturschutzgebiet liegenden Waldstücks konnte die Streife insgesamt 11 illegal abgelagerte Altreifen feststellen. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Geparkten VW Bus angefahren - Zeugensuche

Am Samstag, im Zeitraum von 12:30 - 14:00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter den, auf einem Parkplatz an der Raderacher Straße 120 geparkten VW Bus California Beach. Der entstandene Schaden am VW Bus kann bislang nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Zeugenhinweise zum Verursacher.

Friedrichshafen

Geparkten Pkw angefahren - Zeugensuche

Bislang unbekannter Täter beschädigte am Samstagmorgen zwischen 08:00 - 13:20 Uhr, mutmaßlich beim Ausparken den nebenstehenden Pkw Mitsubishi der Geschädigten. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz des Bodenseecenters zwischen Obi und Media Markt. Am Pkw der 41-jährigen Geschädigten entstand Sachschaden von ca. 1 500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Zeugenhinweise zum Verursacher.

Friedrichshafen

Körperverletzung am Drive-In eines Schnellrestaurant

Der Polizei wurde am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr eine leicht verletze Person am Drive-In eines Schnellrestaurants in der Meistershofener Straße mitgeteilt. Die Streife stellte vor Ort einen 23-jährigen Mann mit blutender Nase fest. Dem Verletzten war es aufgrund einer vermuteten psychischen Erkrankung nicht möglich, sachdienliche Hinweise zur Verletzungsentstehung oder zum Täter abzugeben. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Zeugenhinweise zum Tatablauf, Verletzungsentstehung und gegebenenfalls zum Täter.

