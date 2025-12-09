Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.12.25 aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Feuerwehreinsatz durch angebranntes Essen

Am Montagabend wurde die Feuerwehr durch einen ausgelösten Feuermelder in die Neidlingstraße gerufen. Dort fanden sie den 62-jährigen Bewohner der Dachgeschosswohnung bewusstlos vor. Offenbar hatte der Mann zuvor das Bewusstsein verloren und das Essen auf dem Herd brannte an, was zur Auslösung des Feuermelders und einer Verrauchung der Wohnung führte. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Zu einem Brandausbruch war es nicht gekommen. Die Feuerwehr war mit 10 Einsatzkräften vor Ort; der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen.

Sigmaringen

Kontrollen des Messertrageverbots führen zu Anzeigen

Am Montag führten zivile Kontrolltrupps der Sigmaringer Polizei mehrstündige Kontrollen in den Zügen zwischen Albstadt und Sigmaringen sowie Sigmaringen und Aulendorf durch. Kontrolliert wurde hier das Messertrageverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch auf der öffentlichen Veranstaltung "SIG on Ice" wurde kontrolliert. Es wurden zwei Verstöße gegen das Messertrageverbot sowie ein weiterer Verstoß gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Ebenso wurde zwei Verstöße gegen die räumliche Beschränkung im Asylrecht festgestellt und ein staatsanwaltschaftlicher Vorführbefehl vollstreckt. Auf der Veranstaltung wurden drei Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt.

