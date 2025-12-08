Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten sorgt für Stau im Berufsverkehr

Zwei Verletzte sowie erheblichen Rückstau hatte am Montagmorgen ein Verkehrsunfall auf der B 32 an der Auffahrt Ravensburg-Nord zur B 30 zur Folge. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer übersah gegen 5.30 Uhr beim Linksabbiegen auf die B 30 die aus Richtung Berg entgegenkommende Fahrerin eines Hyundai und prallte in ihren Wagen. Bei der wuchtigen Kollision lösten die Airbags beider Wagen aus, die 21 Jahre alte Fahrerin des Hyundai und der Unfallverursacher zogen sich Verletzungen noch unbekannten Grades zu. Beide wurden zur weiteren Versorgung von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tausend Euro. Bei dem Unfall traten auch größere Mengen Betriebsflüssigkeit aus, weshalb die Unfallstelle entsprechend gereinigt werden musste. Während der Unfallaufnahme und der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten war der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Berg längerfristig voll gesperrt, was teils erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr und zur Folge hatte.

Weingarten

Polizei löst Autokorso auf

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag einen Autokorso gestoppt und aufgelöst. Offenbar im Anschluss an eine zunächst angemeldete Veranstaltung einer syrischen Vereinigung in der Argonnenstraße fanden sich gegen 16.15 Uhr rund 20 Fahrzeuge auf der Waldseer Straße zusammen, aus denen teilweise Personen mit dem Oberkörper aus dem Fenster lehnten, Parolen riefen, Fahnen schwenkten und dauerhaft hupten. Durch mehrere Polizeistreifen wurde eine Weiterfahrt unterbunden und der Autokorso beendet. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Abhaltens einer nicht angemeldeten Versammlung eingeleitet, das noch nicht abgeschlossen ist.

Achberg / A 96

Aquaplaning führt zu Unfall

Aquaplaning war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der A 96 zwischen Lindau und Memmingen auf Höhe Achberg, bei dem ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes in die Mittelleitplanke gekracht ist. Der Fahrer verlor gegen 20 Uhr aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, prallte gegen die Schutzplanke und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am stark beschädigten Mercedes sowie an der Schutzplanke dürfte Sachschaden von schätzungsweise über 20.000 Euro entstanden sein.

