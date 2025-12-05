Polizei Köln

POL-K: 251205-1-K Aktueller Einsatz: Motorradfahrer (63) bei Verkehrsunfall schwer verletzt - VU-Team eingesetzt

Köln (ots)

Ein Motorradfahrer (63) ist am Freitagnachmittag (5. Dezember) bei einem Verkehrsunfall in Köln-Ossendorf schwer verletzt worden.

Laut Zeugenangaben soll er gegen 15 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Von-Hünefeld-Straße gestürzt sein, als er versucht habe einem zurücksetzenden Ford (Fahrer: 76) auszuweichen.

Der 63-Jährige war in Richtung Mathias-Brüggen-Straße gefahren, als kurz vor der Kreuzung Richard-Byrd-Straße ein 76-Jähriger seinen Ford-Fiesta rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Von-Hünefeld-Straße gelenkt hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Motorradfahrer daraufhin stark abgebremst, war gestürzt und gegen das Heck des Ford gerutscht. Rettungskräfte brachten den Kölner mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, während das Verkehrsunfallaufnahmeteam vor Ort die Spuren sichert. Die Von-Hünefeld-Straße ist derzeit für die Unfallaufnahme ab der Mathias-Brüggen-Straße gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (sw/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell