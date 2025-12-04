Polizei Köln

POL-K: 251204-1-MG/K Vermisste 13-Jährige aus Mönchengladbach - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Polizei sucht eine 13-Jährige und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Das vermisste Mädchen hat am Sonntag, 30. November, gegen 16.30 Uhr eine Einrichtung verlassen und kehrte nicht zur verabredeten Zeit zurück. Seitdem besteht nur unregelmäßig Kontakt zu ihr.

Aktuell liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste im Raum Köln aufhalten könnte.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Die 13-Jährige ist 1,67 Meter groß, hat kurze dunkelblonde Haare und braune Augen. Sie ist schlank und trägt eine Brille.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/188216

Solange der Link funktioniert, ist die Fahndung aktuell.

Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (km)

