Polizei Köln

POL-K: 251203-2-K Festnahme nach Verfolgungsfahrt - Fahndung nach zweiter Person mit Polizeihunden

Köln (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt haben Polizisten am Dienstagabend (2. Dezember) einen 41-jährigen Volvo-Fahrer im Stadtteil Weidenpesch festgenommen. Eine Überprüfung ergab, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, alkoholisiert war und ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahls gegen ihn vorlag.

Da eine zweite Person aus dem Fahrzeug geflüchtet war, leiteten die Beamten eine Fahndung mithilfe zweier Polizeihunde ein. Dabei trafen sie eine 32-jährige Frau an, die bestritt, Beifahrerin des Volvo-Fahrers gewesen zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beamten hatten gegen 23.15 Uhr auf der Rückfahrt von einem Einsatz auf der Straße "Am Ginsterberg" einen im Dunkeln rückwärts eingeparkten SUV bemerkt. Als sie gewendet hatten, um das Fahrzeug zu kontrollieren, hatte der Fahrer den Volvo gestartet und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Etzelstraße beschleunigt.

Nach einer kurzen Verfolgung stoppte der Wagen, und der Fahrer sowie mutmaßlich auch die 32-jährige Frau flüchteten zu Fuß weiter. Den Mann stellten die Polizisten nach kurzer Nacheile unter Androhung des DEIG.

Am Volvo stellten die Beamten frische Unfallspuren fest und lokalisierten auf der Etzelstraße einen Fahrbahntrenner als mögliche Unfallstelle. (as/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell